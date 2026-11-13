ERC es postula per continuar treballant per dotar d’“habitatge, serveis i infraestructures Lleida i Catalunya” i Junts afirma que és l’única formació “d’obediència totalment catalana”
Els partits independentistes van arrancar la passada mitjanit la campanya electoral amb l’objectiu de tenir la clau de la governabilitat en la pròxima legislatura i fer valer les seues propostes en matèria d’habitatge, serveis i infraestructures per a Catalunya. En el cas d’ERC, que es presenta juntament amb Podem, el seu candidat Gabriel Rufián va advertir que “Esquerra és l’únic camí per a Catalunya” i va apel·lar als votants de Junts com a “únic partit per representar-los”. A més, els va acusar de col·laborar amb PP i Vox. Per la seua part, la cap de llista per Lleida al Congrés, Inés Granollers, va reivindicar des dels blocs Voravia de Balàfia, a Lleida ciutat, el treball fet pels republicans durant la passada legislatura i va dir que “volem continuar defensant els drets i els interessos de la gent de Lleida perquè tothom pugui viure, treballar i desenvolupar el seu projecte de vida al territori i amb les mateixes oportunitats”.
Al seu torn, la candidata al Senat per Lleida, Sílvia Martínez, va remarcar la necessitat d’“ampliar l’habitatge assequible, mobilitzar el parc públic residencial i continuar impulsant la recuperació d’habitatges procedents de l’antiga Sareb”.
Paral·lelament, la candidata de Junts, Míriam Nogueras va iniciar la campanya amb el desig d’evitar que “Abascal o Colau siguin ministres”. A Lleida, el cap de llista al Congrés per Lleida del partit de Carles Puigdemont, Isidre Gavín, va remarcar en l’inici de la campanya que el partit va fer a la ciutat que el seu objectiu serà continuar defensant “els interessos del territori, fer sentir la seua veu en les institucions de l’Estat situant les necessitats de la gent al centre de totes les decisions polítiques”. En aquest sentit, tant Gavín com la candidata de Junts al Senat per Lleida, Rosa Melines, van assegurar que la seua formació “és l’únic partit polític d’obediència totalment catalana” i que defensa els seus interessos “sense subordinacions”.