“El PP va buidar la guardiola de les pensions quan va manar”
El conseller Moreno acompanya Morón
El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, va recordar ahir en un acte a Lleida amb la candidata del PSC al Congrés, Cristina Morón, que “el PP va deixar buida la guardiola de les pensions quan va governar, i ara, amb l’extrema dreta, està plantejant la seua privatització amb un model mixt que allà on s’ha aplicat ha fracassat”. Ho va dir durant l’acte que els socialistes van fer amb una vintena d’entitats del tercer sector, en el qual va advertir sobre les retallades i la privatització de serveis com la dependència i les pensions perquè “si es dona pas al fet que la iniciativa privada entri per absència del públic, només les persones que tinguin capacitat adquisitiva podran tenir atenció i cures de qualitat”.
Per la seua part, Morón va recordar que “les dones, els joves, les persones que pateixen malalties irreversibles o el col·lectiu LGTBI han de continuar tenint garantit el dret a l’avortament, a les pensions, a l’eutanàsia, a casar-se amb qui vulguin i a accedir a un habitatge digne.” Així mateix, va recordar que “ha estat amb governs socialistes quan s’ha reforçat la protecció social i l’estat del benestar” i que amb el govern de Pedro Sánchez s’ha augmentat un 150% els ajuts a la dependència, i el salari mínim ha passat dels 735 euros el 2018 als 1.184 actuals en catorze pagues.