Junqueras ataca Junts per reivindicar “el centre”
Els acusa de condemnar Catalunya “al purgatori” al no elegir entre blocs. Granollers demana més examinadors de trànsit
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va acusar ahir Junts de voler condemnar tota la societat catalana a “un purgatori etern” al dir que se situen al centre i no elegir entre el bloc d’esquerres o de dretes davant de les eleccions generals del 29 de novembre. Ho va dir en un acte a Mataró, en què va instar la formació de Míriam Nogueras per votar amb PP i Vox i en contra dels interessos de la classe treballadora catalana. “Si tenen necessitat de purgar alguna cosa, que la purguin, que casos de corrupció n’han acumulat molts al llarg de la història, i de votacions al costat de Vox, també. Si volen purgar, que purguin, però que deixin de fer mal a Catalunya”, va dir Junqueras. D’altra banda, el líder dels republicans va afirmar que votar els comuns, integrats a la candidatura del Front Ampli, és “tirar el vot” i els va acusar de no haver fet cap acció concreta des dels ministeris que han ocupat. En aquest sentit, va assegurar que el número 2 del Front Ampli per Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no ha fet res a favor de la cultura catalana. “Ni museus, ni biblioteques, ni defensar els frescos de Sixena, ni res de res, ni cap iniciativa a favor de les grans entitats culturals d’aquest país”, va afirmar Junqueras, que també va reprovar el PSC per la seua falta d’ambició, d’“arrossegar els peus i de no tenir pressa per actualitzar el sistema de finançament”.
Paral·lelament, la candiadta d’ERC per Lleida, Inés Granollers, va visitar ahir la Seu d’Urgell, que acollia una jornada extraordinària perquè 200 persones poguessin fer les proves pràctiques del carnet de conduir. Una convocatòria que, va assegurar, es va celebrar gràcies a Esquerra i que “necessitem més examinadors, una millor planificació i una solució definitiva que eviti que aquesta situació es repeteixi. Per això, continuarem defensant que Catalunya assumeixi la gestió dels exàmens de conduir”, va afirmar Granollers.
Al seu torn, l’eurodiputada d’ERC Diana Riba va assegurar divendres en un acte celebrat a Balaguer que el 29 de novembre “ens juguem que Catalunya tingui la força per defensar els drets i les oportunitats de la seua gent”.