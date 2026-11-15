SUCCESSOS
Manifestació a Barcelona pels detinguts arran dels aldarulls
Unes 700 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona per mostrar el rebuig de l’ingrés a presó de tres dels detinguts pels aldarulls posteriors a la marxa de la vaga general a la capital catalana. La protesta, convocada per la Confederació de Sindicats d’Habitatge de Catalunya, va transcórrer sense incidents. La portaveu de l’entitat va anunciar que presentaran un recurs exigint-ne “de manera immediata la llibertat”.