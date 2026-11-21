ECONOMIA
Finançament: de l’èxit a l’oblit
Hisenda va tirar endavant el nou sistema, però a priori no compta amb suport parlamentari
La reforma del model de finançament, caducat des del 2014, ofereix 4.700 milions ‘extra’ per a Catalunya, però s’enfronta a un presumible rebuig al Congrés, segur en cas de majoria de PP i Vox.
Va ser una de les qüestions polítiques troncals a començaments d’any per a Catalunya i fa pocs mesos va tornar a evidenciar les discrepàncies entre territoris, però ha anat quedant en l’oblit a mesura que l’habitatge i els trens s’han instal·lat de nou a les portades. Parlem del nou sistema de finançament autonòmic, pactat entre el PSOE i ERC, que preveu 4.686 milions d’euros addicionals per a Catalunya i que va ser aprovat al setembre pel Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Tanmateix, la negativa de Junts, els dubtes de Sumar i l’oposició total de PP i Vox han arraconat la possibilitat que el Congrés doni llum verda a la iniciativa.
El model proposat –l’anterior va caducar fa catorze anys– contempla l’augment del percentatge de cessió d’impostos com l’IVA (del 50 al 56,5%) i l’IRPF (del 50 al 55%), així com un anivellament horitzontal –que redueix al setanta-cinc per cent la distància de cada comunitat respecte a la mitjana de recursos per habitant ajustat– i un anivellament vertical –que rebaixa en dos terços la distància de cada comunitat respecte al territori amb més finançament per habitant.
També inclou altres mecanismes de solidaritat i recursos com l’IVA de les pimes i el fons climàtic. Tant l’exministra d’Hisenda María Jesús Montero com la consellera d’Economia, Alícia Romero, han explicat que el nou sistema tendeix a l’ordinalitat, és a dir, que ningú guanya o perd més de dos posicions en el rànquing –a l’aportar i rebre el sistema, per habitant–. Catalunya, que seria la segona comunitat que rebria un increment més gran dels seus fons, seria la tercera a aportar i també la tercera a rebre. Així mateix, la distància entre la que més contribueix per habitant i la que més percep es reduiria a 470 euros per persona –dels 1.500 euros fins ara.
En l’última reunió del CPFF, el nou model va rebre els vots en contra de totes les comunitats governades per populars –menys Madrid, que va vetar la trobada–, a banda de les socialistes Castella-la Manxa i Astúries. Només Catalunya i les Canàries van donar suport a la proposta, encara que això va ser suficient amb el vot favorable del ministeri d’Hisenda, que compta amb la meitat dels vots del CPFF.
Malgrat aquest primer triomf, la proposta s’enfronta al presumible rebuig del Congrés, ja sigui per la negativa de Junts –que manté la seua aposta pel concert econòmic– o per l’arribada a la Moncloa de PP i Vox.
LES PROPOSTES
El PSC qualifica l’acord amb ERC d’“avenç històric” que “reconeix la singularitat de Catalunya, respecta el principi d’ordinalitat i reforça la seua autonomia financera”. “Ara cal culminar el desplegament legislatiu i garantir millors serveis públics”, assenyala.
ERC té per objectiu aprovar el model de finançament pactat amb el Govern central, la qual cosa suposaria “guanyar en sobirania i garantir el principi d’ordinalitat”. La formació aposta per acabar amb el “dèficit fiscal” de Catalunya i condonar el deute del FLA.
JUNTS: Concert econòmic: la clau de la caixa
Junts aposta per què Catalunya “recapti i gestioni els seus impostos mitjançant un concert econòmic propi” i “una aportació pactada a l’Estat”. “Volem la clau de la caixa”, reclama la formació, que rebutja una “simple” actualització del model de finançament.
PP: Tenir en compte les particularitats
“Catalunya es mereix un finançament millor, però cal garantir que els recursos es destinin on fa falta”, explica el PP, que demana tenir en compte les particularitats de Lleida, “amb municipis petits, població envellida i grans distàncies entre poblacions”.
COMUNS-FRONT AMPLI: Garantir la suficiència i la solidaritat
“Defensem l’acord per al nou model de finançament, amb l’acord entre la Generalitat i el Govern espanyol d’aquesta legislatura com a punt de partida”, remarca Front Ampli, que insisteix a garantir la suficiència, l’ordinalitat i també la solidaritat.