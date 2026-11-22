La va encertar, l’enquesta electoral de SEGRE de l’any 2023?
El primer que passa quan un mitjà de comunicació publica els seus sondejos electorals és que xarxes socials tan netes i agradables com X –l’antiga Twitter–, s’omplen de comentaris dels haters habituals. La tònica general és que gairebé mai agrada a ningú, i que mai s’encerten els resultats. Aquí hi ha un parell de coses que es poden valorar. La primera és que SEGRE encarrega el sondeig a una empresa especialitzada. La segona és que els dies següents, igual nosaltres com SEGRE hauríem de fer l’exercici –que no fem– de veure si l’encertem o no. Avui ho faré amb caràcter retroactiu i respecte a les eleccions del 23 de juliol de l’any 2023.
Anem per feina i per partits. En el sondeig de SEGRE vam dir que el PSC-PSOE tindria un ventall d’1-2 escons, i un percentatge de vots del 29,8%. El resultat va ser que va guanyar amb dos escons i va aconseguir un percentatge de vot del 29,45%. No és per res, però la vam clavar. Anem a ERC, segona força el 2023. L’enquesta li donava un escó i el 22% dels vots, i a les eleccions va aconseguir un escó i el 19% dels vots. Gairebé. A Junts el sondeig de SEGRE li donava un escó i el 22% de vots, i finalment va aconseguir l’escó i el 18% dels vots. A prop.
L’únic partit que segons el sondeig tenia un ventall d’entre zero i un escó amb l’11% de vots era el PP. Finalment el partit conservador, llavors amb Dante Pérez al capdavant, es va quedar sense escó aconseguint gairebé el 13% dels vots.
Recapitulant: sondeig electoral i que “els mitjans mai l’encerten”. Valorin vostès mateixos. ¿La va encertar, SEGRE? M’atreviria a dir que sí.