Per què alguns equips de futbol obtenen millors resultats després de les aturades internacionals

Les aturades internacionals són períodes dins del calendari futbolístic en els que les competicions de clubs, tant lligues nacionals com tornejos continentals, es detenen temporalment perquè els jugadors puguin representar les seues respectives seleccions nacionals. Aquestes aturades permeten que els països competeixin en eliminatòries de tornejos importants com la Copa Mundial de la FIFA i campionats continentals com l’Eurocopa de la UEFA, la Copa Amèrica i la Copa Africana de Nacions, entre altres.

Durant la temporada 2024/25, s’han programat quatre aturades internacionals, permetent que les seleccions de tot el món es reuneixin per disputar compromisos clau. La primera aturada internacional va tenir lloc del 2 al 10 de setembre, seguit per la segona del 7 al 15 d’octubre. La tercera està prevista de l’11 al 19 de novembre, mentre que la quarta i últim serà del 17 al 25 de març de 2025.

Durant les tres primeres aturades (setembre, octubre i novembre), es disputaran partits corresponents a la UEFA Nations League, un torneig on Espanya parteix com la principal favorita per revalidar el títol que va aconseguir en la temporada 2022/23, segons les cases d’apostes online. El quart i última aturada de la temporada, prevista per al març de 2025, marcarà l’inici de la fase de classificació per a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrarà als Estats Units, Mèxic i el Canadà.

Copa Mundial de la FIFA.

Malgrat el seu paper important en la classificació de seleccions per als tornejos més importants, les aturades internacionals afecten de manera significativa el desenvolupament de les lligues nacionals. Aquestes interrupcions no només frenen el ritme dels partits, sinó que també imposen un desgast físic i mental sobre els jugadors, augmenten el risc de lesions i trenquen les rutines d’entrenament habituals. Per als clubs, això representa un desafiament considerable. Tanmateix, malgrat aquestes dificultats, hi ha equips que sorprenentment aconsegueixen millorar el seu rendiment després d’aquestes aturades. Però, a què es deu aquest fenomen? A continuació, explorarem algunes de les raons que podrien explicar per què certs equips es beneficien d’aquestes interrupcions

Recuperació física i mental de jugadors

Durant les aturades internacionals, la majoria dels clubs de LaLiga EA SPORTS, especialment els equips més grans, es veuen afectats per l’absència temporal d’alguns dels seus jugadors clau, convocats per representar les seues respectives seleccions nacionals. Tanmateix, per a aquells futbolistes que no són cridats pels seus països, aquest període es converteix en una oportunitat valuosa per descansar i recuperar-se tant físicament com mentalment. Aquest descans és particularment important per als jugadors que han acumulat una càrrega significativa de minuts de joc en les jornades prèvies, així com per als futbolistes veterans que requereixen més temps de recuperació.

Ajustaments tàctics i anàlisi de rendiment

Amb un calendari de competició tan frenètic, especialment per als equips que participen en competicions europees, les aturades internacionals representen una oportunitat valuosa per als entrenadors de fer una anàlisi exhaustiva de la temporada fins aquell moment. Durant aquestes pauses, els tècnics poden reflexionar sobre el rendiment del seu equip en les jornades prèvies. A més, també poden detectar errors tàctics o problemes en l’esquema de joc, i preparar solucions pràctiques durant els entrenaments per millorar el funcionament de l’equip i aconseguir millors resultats. Això inclou fer ajustaments en l’alineació, treballar en jugades a pilota aturada i experimentar amb noves formacions.

Millora de la cohesió grupal en equips amb menys internacionals

A diferència dels grans clubs de LaLiga EA Sports, que solen perdre a la majoria de les seues estrelles durant les aturades de seleccions, els equips més petits o aquells amb menys jugadors internacionals poden beneficiar-se d’una cohesió grupal més gran. Els entrenadors d’aquests equips tenen l’oportunitat de continuar amb les rutines d’entrenament i desenvolupar habilitats sense interrupcions, el que es tradueix en una millor preparació tàctica i física per als pròxims partits de la temporada. Aquest efecte es torna evident quan un club gran s’enfronta a un equip petit després d’una aturada internacional; mentre el club gran es veu obligat a realitzar múltiples rotacions en el seu onze inicial, l’equip petit pot treure el seu onze de gala, el que pot marcar la diferència en el rendiment.

Retorn de jugadors clau després de lesions

En nombroses ocasions, les aturades internacionals coincideixen amb la tornada de jugadors clau que han estat absents a causa de lesions. La saturació de partits al llarg de la temporada dificulta trobar prou temps perquè aquests futbolistes es recuperin per complet. Per això, aquestes pauses es presenten com a oportunitats ideals per reintegrar aquests jugadors fonamentals a l’equip. La seua tornada pot transformar dràsticament el rendiment de l’equip, la qual cosa es tradueix en millors resultats.

Un jugador lesionat.

Les aturades internacionals, tradicionalment, afecten més els clubs grans, ja que són els que més jugadors aporten a les seleccions nacionals. Mentre que alguns equips es mostren vulnerables en reprendre la competició, d’altres aconsegueixen aprofitar aquests descansos estratègicament. Aspectes com la recuperació física i mental dels futbolistes, l’oportunitat d’ajustar tàctiques i analitzar el rendiment, el reforç de la cohesió en equips amb menys jugadors convocats, i la tornada de jugadors clau lesionats permeten que certs equips obtinguin millors resultats després de les aturades internacionals.