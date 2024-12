La innovació, clau perquè BBVA sigui reelegit com a millor banc a Espanya

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

The Banker atorga el premi al “millor banc” basant-se en una combinació de criteris que inclouen el lideratge de l’entitat, la capacitat per innovar tecnològicament, el rendiment financer, l’impacte positiu en els seus clients i la contribució a la sostenibilitat i la responsabilitat social. Aquests factors permeten identificar bancs que no només destaquen pel seu acompliment econòmic, sinó també pel seu compromís amb el benestar dels clients, el sector financer i la societat.

L’editora en cap de The Banker, Silvia Pavoni, ha assenyalat que “el sòlid acompliment de BBVA i la seua contínua inversió en noves tecnologies són destacables, igual com el seu objectiu de créixer en el seu mercat domèstic”.

El responsable de BBVA CIB a Espanya, José Ramón Vizmanos, ha subratllat al recollir el premi: “A BBVA ens enorgulleix que The Banker hagi reconegut i posat en relleu les eines i tecnologies innovadores que hem desenvolupat i continuem perfeccionant per millorar l’experiència i la vida dels nostres clients.” Aquest reconeixement “reforça el nostre compromís de continuar impulsant la transformació digital i de mantenir-nos a l’avantguarda”.

IA i ciberseguretat

L’últim any, BBVA ha fet de la intel·ligència artificial (IA) un dels pilars dins de l’estratègia d’innovació del banc. En aquest sentit, BBVA s’ha avançat al sector amb la firma d’un acord estratègic amb OpenAI. La implementació de més de 1.100 models d’IA permet que els clients interactuïn amb eines que prediuen les seues necessitats financeres i suggereixen solucions personalitzades. BBVA ha adoptat l’automatització en processos interns, amb la qual cosa ha aconseguit augments en eficiència i agilitat.

BBVA també ha enfortit la infraestructura de ciberseguretat per afrontar els creixents riscos digitals, consolidant així la confiança dels clients. Entre les iniciatives clau hi ha la implementació d’un sistema avançat de detecció d’amenaces que utilitza IA i machine learning. A més, també s’han reforçat i promogut mètodes d’autenticació biomètrica ja existents i un sistema de protecció contra atacs de bots.

El banc ha llançat serveis innovadors que milloren l’experiència del client, com la integració de la Cl@ve PIN per agilitzar l’obertura de comptes i la concessió de crèdits. Aquestes mesures no només reforcen la confiança dels clients, sinó que també posicionen BBVA com a líder en la protecció de dades. A més, BBVA ha millorat l’accessibilitat dels caixers per a persones amb discapacitat visual, facilitant una experiència més inclusiva.

En l’aposta per la sostenibilitat, BBVA manté el seu compromís amb la reducció d’emissions de carboni, amb l’objectiu d’assolir les zero emissions netes per al 2050. L’any 2023, BBVA va aconseguir que el 80 per cent de la seua cartera de préstecs es compongués de clients amb menors petjades de carboni. El banc també ha llançat una funcionalitat en l’app que guia els clients en els seus esforços de sostenibilitat.

I tot plegat s’aconsegueix amb mesures concretes. Per exemple: el 2023, BBVA va finançar la instal·lació de 16.500 panells solars, amb la qual cosa va aconseguir una quota de mercat del 35 per cent en finançament, impulsant l’adopció d’energia renovable i ajudant els clients a reduir la seua petjada de carboni.

D’altra banda, The Banker ha reconegut el compromís de BBVA amb el creixement inclusiu a través de la Fundació Microfinances BBVA (FMBBVA), amb el premi global al millor banc en Inclusió Financera.

Així, des de la seua creació l’any 2007, l’FMBBVA ha atès sis milions d’emprenedors d’escassos recursos i ha desemborsat més de 20.000 milions de dòlars en crèdits.

Avançant-se al sector

En els seus gairebé 170 anys d’història, BBVA sempre s’ha caracteritzat per la capacitat d’avançar-se a les disrupcions tecnològiques, liderant així la innovació en el sector.

Una vegada més, l’entitat s’ha avançat en l’ús de la intel·ligència artificial per oferir als seus clients un servei cada vegada més personalitzat, convenient, transparent i segur.

Així mateix, la implementació de més de 1.100 models d’IA i la firma d’un acord estratègic amb Open IA han consolidat BBVA com un referent en la integració d’aquesta tecnologia en l’àmbit financer.