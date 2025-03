Carolina Rivas, especialista en oftalmologia: “el 50% dels afectats no saben que pateixen la ceguesa silenciosa”

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Sota el lema “Amb la mirada posada en cuidar-te”, Vithas Lleida està compromès amb la salut ocular i la prevenció de malalties visuals. La Unitat d’Oftalmologia del centre compta amb un equip de professionals altament qualificats i experimentats, equipats amb l’última tecnologia i tècniques innovadores per al diagnòstic i tractament de problemes oculars.

Ofereix una àmplia cartera de serveis d’exàmens rutinaris oftalmològics, des d’exàmens de la vista fins cirurgia ocular avançada, i un enfocament multidisciplinari que permet oferir solucions personalitzades per a cada pacient en un entorn segur amb instal·lacions modernes i espaioses, dissenyades per maximitzar el confort i la comoditat dels pacients. Una estratègia plenament alineada amb la del grup, basada en una qualitat assistencial acreditada, l’experiència pacient, la investigació i la innovació i el compromís social i mediambiental, i que Vithas aplica als 20 hospitals i 39 centres mèdics que té repartits per 14 províncies. Una xarxa a què aquest any s’afegirà el nou Hospital Vithas Barcelona, a Esplugues de Llobregat, amb el qual la nostra companyia reforça el seu compromís amb Catalunya.

Amb motiu del Dia Mundial del Glaucoma avui ens acompanya la Dra. Carolina Rivas, especialista a la Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida.

Dra. Rivas, què és el glaucoma i per què és important parlar d’ell un dia com avui? El glaucoma és un grup de malalties oculars que danyen el nervi òptic, el qual és fonamental per a la visió. Aquest dany sol estar relacionat amb un augment de la pressió intraocular. En molts casos, el glaucoma no presenta símptomes evidents fins que ja hi ha un dany significatiu, la qual cosa fa que sigui una de les principals causes de ceguesa irreversible al món.

Des de la Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida, aprofitant el Dia Mundial del Glaucoma, volem crear consciència sobre aquesta malaltia, perquè és silenciosa i molts no s’adonen la qual cosa és massa tard que la pateixen fins.

Quins són els factors de risc per desenvolupar glaucoma i què hem de tenir en compte per detectar aquesta malaltia a temps? Els factors de risc més comuns inclouen l’edat avançada, antecedents familiars de glaucoma, la pressió ocular elevada, la diabetis, i certes condicions com l’ús prolongat d’esteroides. Les persones que tenen més de 40 anys o que presenten aquests factors s’haurien de sotmetre a exàmens oculars regulars, ja que el glaucoma sovint no mostra símptomes fins que ja s’ha produït dany.

La detecció primerenca és clau per preservar la visió, en aquest sentit en la Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida apostem per l’accessibilitat sense llista d’espera per oferir revisions i programes de cribratge per a la detecció primerenca.

Quins efectes pot tenir el glaucoma si no es tracta a temps? Si no es tracta, el glaucoma pot danyar gradualment el nervi òptic, el que porta a una pèrdua de visió irreversible. Al principi, pot afectar la visió perifèrica, però si la malaltia avança sense control, pot causar una pèrdua completa de la vista. Aquest és un dels motius pels quals és tan important detectar el glaucoma en les seues primeres etapes, quan les opcions de tractament poden ser més efectives.

Quins avenços recents s’han fet en els tractaments per al glaucoma? En els últims anys, hi ha hagut avenços significatius tant en els mètodes de diagnòstic com en els tractaments per al glaucoma. A nivell diagnòstic, en la Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida, expliquem amb noves tecnologies que permeten una detecció més precisa i primerenca del dany al nervi òptic, com la tomografia de coherència òptica (OCT). Quant al tractament, a més de les gotes que redueixen la pressió ocular, existeixen opcions quirúrgiques menys invasives i tractaments amb làser que poden ser molt efectius per controlar la malaltia i reduir la necessitat de medicaments a llarg termini.

Vithas Lleida compta amb un equip de professionals altament qualificat per diagnosticar i tractar els problemes oculars.Foto Vithas.

Per a moltes persones, la idea de patir pèrdua de visió pot ser alarmant. Què els diria als nostres lectors sobre com prevenir el glaucoma? El més important és la prevenció a través de la detecció primerenca. Les persones majors de 40 anys s’haurien de sotmetre a un examen ocular complet, que inclogui el mesurament de la pressió intraocular, una anàlisi del nervi òptic i una prova de camp visual. També és essencial portar un estil de vida saludable: mantenir una dieta equilibrada, evitar el tabaquisme, fer exercici regularment i controlar malalties com la diabetis.

I si tens antecedents familiars de glaucoma, és encara més crucial realitzar exàmens freqüents.

Com pot afectar el glaucoma a la vida diària d’una persona si no es tracta? El glaucoma, si no es tracta, pot portar a una pèrdua gradual de la visió perifèrica, el que fa més difícil realitzar activitats quotidianes com conduir, llegir, reconèixer cares o fins i tot caminar amb seguretat. A més, pot generar una gran ansietat en els qui pateixen la malaltia, ja que la pèrdua de visió afecta no només la qualitat de vida, sinó també la independència. És per això que el tractament primerenc pot marcar una gran diferència en la vida d’una persona.

Per finalitzar, Dra. Rivas, quin consell li donaria a la nostra audiència perquè mantinguin una bona salut visual al llarg dels anys? El meu principal consell és no esperar a tenir símptomes per visitar l’oftalmòleg. La salut visual és clau per mantenir una bona qualitat de vida, i moltes malalties oculars, com el glaucoma, no presenten senyals evidents fins que ja hi ha dany. Els exàmens regulars són fonamentals, especialment per a persones a partir dels 40 anys, en aquest sentit la Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida recomana realització de revisions periòdiques a partir d’aquesta edat per fomentar la prevenció i la detecció primerenca en possibles patologies oculars. A més, portar un estil de vida saludable, protegir-se de l’exposició excessiva al sol i utilitzar ulleres adequades són passos importants per cuidar els nostres ulls.