Caixa Rural participa en la Volta a Catalunya reafirmant el seu compromís amb l’esport i el territori

Amb la participació del grup de Caixa Rural en la ronda catalana, els aficionats podran vibrar amb set etapes de pur espectacle sobre rodes. Entre els ciclistes del mallot verd-i-blanc, destacaran Iúri Leitão, Thomas Silva i Javier Ibáñez, llestos per donar- ho tot en la ronda catalana.

La Volta a Catalunya, una de les competicions més prestigioses del calendari ciclista internacional, comptarà amb la participació de vint-i-quatre equips, incloent-hi divuit UCI WorldTeams i sis UCI Pro- Teams, entre els quals es troba Caja Rural-Seguros RGA. A més a més, acollirà els millors ciclistes del món, que desembarcaran a Catalunya per superior un recorregut exigent, amb tres finals en alçada i un llistó molt alt després de la històrica edició del 2024.

L’equip ciclista Caja Rural-Seguros RGA.Caixa Rural

En el marc de la Volta a Catalunya, els ciclistes Abel Balderstone, Alex Molenaar, Sergi Darder i Iñaki Navarro van visitar ahir l’Oficina Principal de Caixa Rural a Barcelona, ubicada a la Rambla Guipúscoa, 109.

Amb aquesta visita, es reforça la relació dels esportistes amb l’equip de professionals de Caixa Rural, units alhora per valors adscrits a la marca, com l’esforç, la dedicació i el treball en equip. Amb la seva implicació en esdeveniments esportius d’alt nivell, com el Basket Casademont Zaragoza, la Vuelta Ciclista o la Volta a Catalunya, Caixa Rural manté el sòlid compromís amb el desenvolupament social i econòmic del territori.