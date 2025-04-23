Obertes les inscripcions per la 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, amb Marian Rojas com a cap de cartell
Tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell
Ja estan obertes les inscripcions per a la 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny al Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell (Lleida) amb el lema “L’empresa davant del nou ordre mundial”. Segons el president de la Trobada, Josep Serveto: “Volem que la Trobada continuï mantenint l'empresa com a eix i actualment les empreses es troben enmig d’una guerra d’aranzels provocada per la política Trump que està redefinint l’ordre mundial. Si hi afegim que el sentiment econòmic dels països de l’Eurozona es troba sota mínims i que es preveu que EUA entri en recessió, creiem que la Trobada no podia ser aliena a aquesta realitat”.
L’esdeveniment, que inaugurarà dijous el president de la Generalitat, Salvador Illa, comptarà amb la presència divendres del Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot. Com en cada edició reunirà líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi per compartir experiències i estratègies per al creixement empresarial i econòmic en un context global canviant.
La conferència motivacional que dona el tret de sortida a l’esdeveniment el dijous a la tarda anirà a càrrec de la psiquiatra i conferenciant Marian Rojas Estapé, autora de llibres com “Com fer que et passin coses bones”, “Recupera la teva ment, reconquista la teva vida” o “Troba la teva persona vitamina” traduïts a 9 idiomes i que l’han convertit en l’autora de no-ficció més venuda de l’estat Espanyol.
Seguidament, tindrà lloc la Taula d'experiències empresarials lleidatanes. Compartiran escenari Josep Ramon Subirà, CEO de l’empresa de Torrefarrera My Chef, Esther Saiz, cofundadora d’Intersa Labs d’Alcarràs, Anna Puigcercós, directora general de Cadí i Manel Mayoral, propietari de la Galeria Mayoral.
El divendres obriran les ponències sobre economia i empresa dos economistes: Miquel Puig, exsecretari d’Afers Econòmics i exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i articulista en diferents mitjans de comunicació i Àngels Fitó, doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, rectora de la UOC, vicedegana del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre del Consell Assessor en política econòmica de Catalunya.
La Taula d’estratègies empresarials mostrarà els casos d’èxit en successions familiars. Per un costat hi haurà la presència de la promotora de projectes residencials, hotels i edificis Vèrtix, amb el president i la consellera delegada Felip i Elena Massot, que explicaran com ha crescut l’empresa. Per l’altre, es donarà a conèixer el cas de l'agència de comunicació Morillas de Barcelona, pionera a introduir el disseny gràfic i actualment amb la tercera generació al capdavant amb Lluís i Marc Morillas, president i CEO de l’agència.
Seguidament Jordi Termes explicarà el cas d’èxit de Movetia, la consultora de la qual n’és fundador, una ponència que precedirà la Taula de start-ups i que reunirà diferents experiències empresarials emergents. Els integrants de la taula seran: Àlex Marfany, CEO de Cellab, teràpies cel·lulars i genètiques; Montse Vilarrubí, cofundadora d’UnisCool, spinoff de la UdL i Sherbrooke (Canadà) especialitzada en gestió tèrmica eficient; Carla Zaldua, fundadora i CEO de la barcelonina AcceXible, que amb un test de la parla i amb suport de la IA pot detectar deteriorament cognitiu i el cofundador d’Imascono, Pedro Lozano, que donarà a conèixer la seva expertesa en tecnologies immersives i digitalització de les empreses.
A la tarda serà torn de fer una mirada a la macroeconomia i la geopolítica. D’una banda, Tomás Muniesa, president de Caixabank, explicarà els reptes de l'entitat més representativade l'IBEX en el context econòmic i geopolític actual. De l’altra, Josep Borrell, president del CIDOB i Alt representant de la UE per a Afers Exteriors i vicepresident de la UE (2019-24) aportarà la seva visió sobre la situació geopolítica mundial.
Com en cada edició els assistents podran participar en la votació del Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu, una enquesta que analitza la visió econòmica i les perspectives de creixement del teixit empresarial de la regió, a més de conèixer la seva opinió en diferents qüestions d’actualitat.
L’esdeveniment es clourà amb un diàleg entre Josep Serveto i un representant del Govern d’Espanya.
Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu
La Trobada Empresarial al Pirineu és un esdeveniment de referència per a empresaris i directius de Catalunya i Andorra. En èpoques marcades per la incertesa i el canvi constant, és imprescindible compartir coneixements, idees i experiències transformadores per a inspirar, aprendre i descobrir. El certamen va començar el juny de 1990, quan un grup d’empresaris i professionals lleidatans va celebrar una jornada de caràcter econòmic que s’ha consolidat en el transcurs d’aquests anys com una de les reunions empresarials més rellevants que se celebren a Catalunya i Andorra. Des de la seva creació, ha comptat amb més de 500 ponents i 10.000 assistents, i l’any passat va batre rècord amb més de 800 participants.
Inscripcions
Aquells que desitgin assistir a la Trobada Empresarial al Pirineu s'hi poden inscriure a la pàgina web www.trobadaalpirineu.com