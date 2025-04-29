Penelles celebra 10 anys del Gargar Festival i es consolida com a referent de l’art mural rural
Del 1 al 4 de maig, el municipi de la Noguera es transforma en una galeria a l’aire lliure amb murals, tallers, música i activitats per a tots els públics, reivindicant la creativitat arrelada al món rural
Penelles es prepara per convertir-se, un any més, en l'epicentre de l'art mural rural amb la celebració del desè aniversari del Gargar Festival, que tindrà lloc de l'1 al 4 de maig. Aquesta petita localitat de la Noguera tornarà a transformar-se en una galeria d'art a l'aire lliure, on les parets dels edificis serviran de llenç per a artistes locals i internacionals, combinant així l'expressió artística contemporània amb l'essència del món rural.
Durant quatre jornades intenses, el municipi noguerenc acollirà una àmplia i variada programació que inclou la creació de nous murals, exposicions artístiques, tallers participatius, actuacions musicals, comèdia i activitats gastronòmiques. Totes les propostes estan dissenyades per a tots els públics i la majoria són de lliure accés, facilitant així la participació tant dels veïns com dels visitants que s'apropen a Penelles per gaudir d'aquest esdeveniment que ha esdevingut un referent en el panorama artístic català.
Programació completa del Gargar Festival 2024
El dijous 1 de maig s'iniciarà oficialment el festival amb una cercavila pel poble que servirà per presentar la nova imatge del certamen, batejada com "La Ganga". Els gegants i capgrossos de Penelles, acompanyats per la colla gegantera i grallera de Linyola, donaran la benvinguda als assistents. Durant aquesta primera jornada, els visitants podran gaudir d'un taller d'il·lustració experimental amb Quim Torres, assistir a la intervenció d'Egeacrea i Luisa Estrada, i participar en la presentació d'una cervesa especial creada per celebrar el desè aniversari.
A la tarda, la música prendrà protagonisme amb les sessions de diferents DJ's com Anika, Looping Soul o DJ Black Samurai. Un dels plats forts del dia serà el Gargar Comedy, que comptarà amb les actuacions d'Alba Segarra, Godai Garcia, Oye Sherman i Andrea Farina. A més, durant tota la jornada es podran visitar les exposicions ubicades a l'Església Vella, la Sala B i el Portalet, així com la Fira del Món Rural a la plaça Major.
El divendres 2 de maig continuarà la programació amb diferents tallers artístics, com l'autoretrat amb stencil a càrrec de l'EASD Ondara o el taller de gravat i paste-up "Bandada col·lectiva" amb Luisa Estrada. També s'inaugurarà l'exposició commemorativa "10 anys de Gargar" i es realitzarà una taula rodona amb els artistes participants, moderada per Marc Mascort. Durant tot el dia, l'artista Núria Vall realitzarà una obra en directe que posteriorment se sortejarà entre els assistents.
El cap de setmana concentrarà la major part de les activitats. El dissabte 3 de maig oferirà tallers variats com "Draw Bot IA" amb Pep Borràs, decoració ceràmica amb Asis Percales o "Retrats salvatges" amb l'Escola Ermengol. Els més petits podran gaudir d'un contacontes per a tota la família, mentre que els adults podran assistir al vermut musical amenitzat per Miqui Puig. La jornada continuarà amb la xaranga Festuc Fast Band recorrent els establiments del poble, música dels anys 80 a càrrec d'Enric Font de RAC105, i la peculiar "ruta golfa de tractors". La nit es tancarà amb l'espectacle musical Maambo.
El diumenge 4 de maig, darrera jornada del festival, començarà amb un esmorzar popular de tupina i la sortida de tractors antics. Al migdia, després de la missa del Roser a l'església Sant Joan Baptista, la música de Lo Dixie amenitzarà un recorregut pels nous murals, mentre que The Polar Soft i Basté's Band oferiran concerts en diversos espais del poble. La tarda donarà pas a les actuacions d'El Veïnat i, com a colofó final, Hao Band s'encarregarà de tancar aquesta desena edició del festival.
Una dècada d'art rural a la Noguera
El Gargar Festival ha aconseguit, al llarg d'aquests deu anys, posicionar Penelles en el mapa cultural i artístic, convertint aquest petit municipi de poc més de 400 habitants en un museu a l'aire lliure que atrau visitants durant tot l'any. Les façanes dels edificis, antigament deteriorades o sense cap valor estètic, s'han transformat en obres d'art que expliquen històries vinculades amb l'entorn rural, les tradicions i la vida al camp.
Aquest certamen artístic ha contribuït significativament a la dinamització cultural i econòmica de la zona, generant un impacte positiu en el turisme local i promovent la interacció entre artistes urbans i comunitats rurals. A més, ha servit com a plataforma per a la reflexió sobre temes com la despoblació rural, la sostenibilitat o la preservació de les tradicions.
Què cal saber si voleu visitar el Gargar Festival?
Per als que vulguin assistir al festival, cal tenir en compte que, tot i que la majoria d'activitats són gratuïtes, alguns tallers poden requerir inscripció prèvia degut a l'aforament limitat. Els organitzadors recomanen consultar la programació detallada al web oficial del certamen per planificar la visita.
Penelles disposa d'opcions d'allotjament limitades, per la qual cosa és aconsellable reservar amb antelació o considerar l'allotjament en poblacions properes com Balaguer o Mollerussa. Pel que fa a la gastronomia, durant els dies del festival s'instal·laran food trucks a diversos punts del poble, que complementaran l'oferta dels establiments locals.
Els murals es poden visitar lliurement durant tot l'any, però el festival ofereix l'oportunitat única de veure com treballen els artistes en directe i participar en les activitats complementàries que només tenen lloc durant aquests quatre dies.
La comunicació del festival està finançada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en el marc del Pla de Promoció Turística de Penelles.