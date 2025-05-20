PATROCINAT
Mestres internacionals de ioga es reuneixen a la Seu Vella per al The Yoga Gallery
La Seu Vella acollirà mestres internacionals com Surinder Singh i artistes de renom durant el festival que celebra el Dia Internacional del Ioga amb el suport de l'Ambaixada de l'Índia
El turó de la Seu Vella de Lleida es convertirà, del 19 al 21 de juny, en l'epicentre del ioga amb la celebració de la segona edició de THE YOGA GALLERY, un festival que busca consolidar-se com una trobada que uneix la pràctica mil·lenària del ioga amb l'art contemporani i el pensament.
Aquesta iniciativa, que enguany s'integra oficialment dins els actes del Dia Internacional del Ioga, ha aconseguit el suport de l'Ambaixada de l'Índia, fet que reforça la seva dimensió global i el seu compromís per difondre aquesta disciplina ancestral amb un enfocament modern i accessible.
Gabriel Pena, fundador del festival i originari de Seròs (Lleida), ha explicat que l'objectiu principal d'aquest esdeveniment és «celebrar l'essència original del ioga com a forma de vida, però utilitzant un llenguatge contemporani que connecti amb totes les generacions». Aquesta visió integradora és precisament el que diferencia THE YOGA GALLERY d'altres trobades similars. A més, The Yoga Gallery Lleida Fest també compta amb el suport de la Diputació de Lleida
Un cartell internacional de primer nivell
Per a aquesta segona edició lleidatana, el festival ha reunit un elenc de mestres i professors de ioga procedents dels cinc continents. Entre les figures més destacades trobem a Gustavo Plaza, experimentat mestre de ioga i orientalisme que porta la saviesa ancestral des de l'Equador; i Maria Jiva, directora del centre Jivamukti Lisboa, que destaca pel seu discurs energètic i transformador.
També cal destacar la presència de Rebeca Recatero, directora del centre Jivamukti Madrid; Surinder Singh, un dels millors mestres de Rikinesh, lloc referent del ioga internacional; i "El Descanso de ti" per practicar la quietud interna amb Yoga Nidra i música. A més, l'escriptor i sacerdot Pablo d'Ors aportarà la seva visió espiritual durant una conferència que es transmetrà en streaming el dissabte 21 de juny a les 19h.
L'art com a vehicle d'expressió espiritual
Una de les característiques que fa especial aquest festival és la seva aposta decidida per l'art com a eina complementària a la pràctica del ioga. L'espai artístic d'aquesta edició acollirà dues propostes que comparteixen una mateixa actitud però que poden interpretar-se de manera independent.
D'una banda, la instal·lació "Cresol" de l'artista balaguerina Maria Montseny, que utilitza el coure com a fil conductor no només de l'electricitat sinó també de la memòria, convidant l'espectador a submergir-se en una experiència sense separació entre el físic i l'espiritual.
D'altra banda, el col·lectiu Pangea, format per joves artistes franceses que es van conèixer estudiant a la prestigiosa St. Martins School de Londres, presentarà "Flags", una col·lecció de deu banderes colorides creades amb tècniques de patchwork i brodats que adopten formes simbòliques. Cada bandera porta un missatge provocador com "WE ARE THE YOGA GALLERY", "UNION", "MY GUN HAS A NAME: VULNERABILITY" o "I DARE TO DISLIKE", invitant a l'expressió vital i a la integració emocional.
Una estrena mundial amb segell musical propi
Un dels moments culminants del festival serà l'estrena mundial de "Meet You There", l'himne oficial creat expressament per a THE YOGA GALLERY per la cantautora nord-americana Hayley Reardon. Aquest esdeveniment, que tindrà lloc el dissabte 21 de juny al Turó de la Seu Vella, serà d'entrada gratuïta per a tot el públic, reafirmant el caràcter inclusiu del festival.
Cal destacar que THE YOGA GALLERY ja forma part d'una comunitat internacional que ha anat creixent al llarg de les seves anteriors edicions (quatre a Menorca i una a Lleida). El seu manifest, que es pot visualitzar a través del canal de YouTube del festival, s'estrenarà oficialment a Lleida durant aquests dies.
Un impacte més enllà de la pràctica
Segons els organitzadors, durant aquests tres dies el ioga esdevindrà a Lleida molt més que una simple pràctica física: es transformarà en una poderosa eina d'autoconeixement personal. En combinació amb els tallers creatius i les instal·lacions artístiques, el festival aspira a esdevenir un pol d'atracció per a visitants de tota la península Ibèrica i Europa.
L'elecció de la monumental Seu Vella com a escenari principal no és casual. Aquest emblemàtic monument lleidatà, amb la seva màgia arquitectònica i la seva energia especial, proporciona el marc perfecte per a un esdeveniment que busca transcendir les fronteres entre disciplines i connectar amb l'essència més profunda de l'ésser humà.