Un nou ecosistema creatiu floreix a Lleida: art i coworking al Rebost del Talent
La inauguració aquest divendres compta amb obres de Jaume Plensa i altres artistes de renom cedides per Habit-Art Gallery, en un esdeveniment que promet sacsejar l'escena cultural lleidatana
Lleida està a punt de viure un canvi significatiu en el seu panorama d'espais creatius i professionals. Aquest divendres 13 de juny, de les 18:00 a les 20:00 hores, s'inaugura el Rebost del Talent, un projecte que promet revolucionar la manera d'entendre el treball col·laboratiu a la capital del Segrià. El carrer Doctor Combelles número 34 es convertirà en l'epicentre d'una nova forma d'entendre la sinergia entre art, innovació i emprenedoria.
L'esdeveniment inaugural no és només la presentació d'un nou espai de coworking, sinó que representa la materialització d'una filosofia que trenca amb els models tradicionals d'espais de treball. La proposta s'allunya dels estàndards convencionals per oferir un entorn on la creativitat i el talent es nodreixen mútuament en un ambient dissenyat per estimular la col·laboració multidisciplinària.
Durant l'estrena, a més, hi haurà la presència de la Tatiana Tarragó, que presentarà el seu nou llibre Trayecto Mariposa.
La fusió entre art contemporani i nous models de treball
El que fa realment diferent aquesta iniciativa és la seva aposta decidida per integrar l'art contemporani com a component essencial de l'experiència laboral quotidiana. Aquesta filosofia es manifesta ja des del primer dia amb una exposició inaugural de primer nivell que compta amb obres de figures destacades de l'escena artística nacional i internacional.
Gràcies a la col·laboració amb Habit-Art Gallery, els visitants i futurs usuaris del Rebost del Talent podran gaudir d'una acurada selecció d'obres de Miguel Ángel González, el reconegut escultor Jaume Plensa, l'artista lleidatà Ermengol Tolsà, Juan Manuel Pajares, Indira Urrutia i Ramón Ruiz. Aquesta col·laboració no és casual, sinó que simbolitza perfectament l'esperit obert i transversal que caracteritza el projecte des dels seus inicis.
Un ecosistema viu per a professionals del segle XXI
L'espai ha estat concebut com un ecosistema dinàmic i viu, on conviuran diverses modalitats de treball adaptades a les necessitats dels professionals contemporanis. Des d'oficines compartides fins a zones de treball flexible, passant per àrees específicament dissenyades per a la creació i l'experimentació, tot està pensat per facilitar la interacció entre talents diversos.
Aquest model respon a una tendència creixent en el món laboral post-pandèmia, on cada vegada més professionals busquen espais que vagin més enllà de les simples infraestructures i ofereixin un valor afegit en forma d'experiències enriquidores i possibilitats de networking qualificat. Segons dades recents, els espais de coworking amb components culturals i artístics presenten índexs de satisfacció fins a un 37% superiors als models tradicionals.