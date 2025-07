Fruita, música i territori es troben al Fruit & Music Fest’25 de Seròs

Publicat per patrocinat Creat: Actualitzat:

El Fruit&Music Fest'25 és un festival de música i gastronomia que té com a objectiu promoure el consum de fruita de proximitat en el moment àlgid de la seva recol·lecció. Enguany, en la seua 4a edició, el F&M Fest s’emmarca dins el projecte "12 mesos, 12 paisatges gastronòmics", inclòs en la iniciativa "Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025".

El festival ofereix espectacles infantils, juvenils i per a adults. Durant les 11 hores de durada, els assistents podran consumir fruita de productors locals i degustar propostes gastronòmiques elaborades amb fruita pel xef Mateu Blanch, del Restaurant Caravista de Lleida. Entre els espectacles musicals, destaca la HoPeta Street Band, que donarà la benvinguda i protagonitzarà la inauguració del festival. Tot seguit, els més menuts gaudiran de l’espectacle de circ “L’Actitud” del Jam Clown", en què un pallasso es presentarà al camp de futbol amb la seva Food Truck.

L’espectacle estrella serà a càrrec del grup de versions Noche Ochentera, amb un homenatge-tribut a la Movida madrileña dels anys 80. Finalment, la festa es complementarà amb l’actuació del DJ Teixi, un jove deejay local amb un estil propi en consolidació, i es tancarà amb els sets de DJ Arzzett i DJ RoyG, que animaran el públic fins que claregi el matí de diumenge.

El Festival és organitzat per l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Seròs, amb la col·laboració dels membres de l’Àrea, persones que voluntàriament donen suport i participen en l’organització de les Festes que se celebren al municipi.

Cal destacar, també, la participació de la Fundació Antisida Lleida que ubicarà un punt lila per assistir i informar als assistents al Festival de les polítiques d’igualtat de gènere i de respecte a la identitat sexual, garantint un espai d’esbarjo lliure d’agressions. També es col·laborarà amb AFANOC Lleida, posant un punt de venda de gorres infantils per recaptar fons per aquesta entitat que treballa per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seues famílies.

El preu de l’entrada al recinte son 5€, i es pagarà a partir dels 12 anys. Tot i així, els joves de 12 a 18 anys que tinguin el Carnet Jove del Consorci del Segrià Sud, tindran l’accés gratuït al Festival.

Animem a tothom a gaudir de la jornada en que petits, joves i grans hi tenen cabuda en tots els espectacles i activitats programats, així com a assaborir la fruita fresca de Km0 que hi haurà disponible durant el Festival tant en forma de peces senceres com gots de macedònia per degustar.

