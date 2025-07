“Vaig conèixer Kit Digital i em vaig adonar de tot el que és necessària la tecnologia”

Publicat per segre

Al llarg de més d’un segle i mig d’història, la trajectòria de Bodega Hijos de Pablo Esparza, Grupo Basarana Las Cadenas, ha experimentat evolució en dos aspectes fonamentals: “En els valors potser de qualitat, de treball dur i honestedat, així com en la tecnologia que envolta aquests valors i que et permet continuar oferint-los als nostres clients,” afirma Pablo Esparza, amo d’aquest centenari celler navarrès.

En aquest sentit, Esparza, considera, que atesa la velocitat a la qual es mou la tecnologia avui dia, “has d’estar molt atent a anar evolucionant a l’una que ella en el teu negoci”.

“Jo vaig conèixer Kit Digital a través d’internet i em vaig adonar de tot el que és necessària la tecnologia en processos com pot ser l’ERP, la comunicació amb els teus clients, la botiga online, etc. Perquè lògicament els temps van canviant i un s’hi ha d’adaptar. D’aquesta manera, nosaltres sempre estem en un procés de digitalització contínua”, explica Esparza.

El Govern d’Espanya encara té obertes diverses convocatòries d’ajuts a digitalització de pimes del programa Kit Digital. Continua també oberta, només fins el 30 de juny, la convocatòria dirigida a empreses d’entre 50 i menys de 250 empleats amb quanties d’ajuts de 25.000 i 29.000 euros en funció de la mida de la pime. Continua activa també la convocatòria dirigida a comunitats de béns, societats civils i explotacions agràries de titularitat compartida. Aquesta última fins el 31 d’octubre de 2025. Encara segueix oberta també la convocatòria dirigida al segment III (empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats) la quantia de l’ajuda del qual és de 3.000 euros, encara que ja es troba en la seua fase final de pressupost.

El programa Kit Digital està gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, i compte amb la Cambra de Comerç d’Espanya com a entitat col·laboradora. El programa, finançat per la Unió Europea a través dels fons europeus NextGenerationEU, té per objectiu digitalitzar pimes i autònoms amb menys de 250 empleats de tots els sectors productius al territori nacional amb un pressupost de 3.067 milions d’euros.

Actualment, s’han concedit més de 745.000 ajuts de Kit Digital a tot el territori, la qual cosa equival a més de 3.000 milions d’euros arribant a totes les províncies d’Espanya i el 90% dels municipis.

Per a Esparza, el procés de canvi és “irreversible”, i agraeix haver estat acompanyat durant el mateix pel programa de Red.es. “Les empreses hem d’estar renovant-nos constantment, ja sigui des de la tasca de I+D+i, des de la relació amb el client o des de l’impuls a una productivitat més gran”, explica, detallant que alguns dels projectes que han desenvolupat amb Kit Digital, són la modernització de l’ERP, la creació de la botiga online i activitats de posicionament SEO.

Esparza ha accelerat la digitalització del seu celler gràcies a Kit Digital.

Facilitat per als beneficiaris

Per sol·licitar els ajuts, el primer que l’empresari ha de fer és registrar-se a la plataforma www.acelerapyme.es i completar un test d’autodiagnòstic, que mesura el grau de maduresa digital de l’empresa. Una vegada fet el registre, el següent pas és sol·licitar el bo digital a la seu electrònica de Red.es.

Sota el lema zero papers i amb l’ús d’eines de robotització, l’ajuda es pot sol·licitar sense necessitat d’aportar documentació. Simplement es requereix omplir un formulari. S’han realitzat més de 12 milions de comprovacions automàtiques en la gestió de la tramitació de sol·licituds del programa. Això permet una agilitat sense precedents, ja que, si la sol·licitud és correcta, l’ajuda es concedeix en tan sols 15 dies

Una vegada concedida l’ajuda, les empreses beneficiàries de Kit Digital poden accedir a un ampli catàleg de solucions digitals que es poden consultar al web d’Acelera Pyme www.acelerapyme.es.

Els agents digitalitzadors són els encarregats d’implementar les solucions digitals en les empreses beneficiàries i els responsables de justificar correctament la implantació.

En aquests moments, hi ha més de 10.900 agents adherits a tot Espanya, dels que el 98% són petites empreses TIC. Amb això, s’ha volgut donar un paper protagonista a les pimes TIC per aconseguir que la digitalització millori la productivitat tant d’empreses beneficiàries, com d’agents digitalitzadors. De fet, més del 80% dels agents digitalitzadors adherits han firmat algun acord.

“Recomiendo Kit Digital a qualsevol empresa que vulgui mantenir-se en el sector en el que estigui treballant”, assegura el propietari de la Bodega Hijos de Pablo Esparza, que considera que un negoci no digitalitzat, conduirà l’empresari a un gran problema a mitjà i llarg termini.