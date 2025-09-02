El segon volum de 'La historia de Artur Seguí' es presenta amb sorteig exclusiu: un cap de setmana a "l'habitació del crim"
L'escriptora de novel·la negra Marta C. Auñon publica 'Operación Reto' i proposa un singular concurs
L'escriptora Marta C. Auñon llança el segon volum de la seva saga de novel·la negra amb la publicació d'Operación Reto. La historia de Artur Seguí Volumen II. Per celebrar aquesta novetat editorial, l'autora ha organitzat un sorteig especial que ofereix com a premi un cap de setmana a l'Hotel Màgic Andorra, amb la peculiar condició que els guanyadors hauran de pernoctar a l'anomenada "habitació del crim".
El sorteig, que s'inicia el 6 de setembre i romandrà obert fins al 25 de setembre de 2025, anunciarà el seu guanyador el dia següent. Els lectors i seguidors de la saga tenen l'oportunitat de participar-hi durant aquestes tres setmanes, coincidint amb la promoció del nou llibre que continua les aventures del personatge Artur Seguí, protagonista d'aquesta sèrie de novel·la negra que ha despertat l'interès dels aficionats al gènere.
Auñon, que va néixer a Barcelona l'any 1972, estarà present a la Fira del Llibre d'Organyà els dies 6 i 7 de setembre de 2025, on presentarà la seva obra i signarà exemplars. La trajectòria vital de l'autora, que ha residit en diverses ciutats com Barcelona, Madrid, Somerset (als Estats Units) i La Rochelle (França), abans d'establir-se definitivament a Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra), ha enriquit notablement la seva perspectiva literària.