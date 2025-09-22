Bell-lloc d’Urgell viu la Festa Major de Sant Miquel del 26 al 29 de setembre
La programació combina tradició, esport, cultura i molta festa per a totes les edats
Bell-lloc d’Urgell es prepara per gaudir de la Festa Major de Sant Miquel, que tindrà lloc del 26 al 29 de setembre, amb un programa que combina tradició, esport, cultura i molta festa per a totes les edats.
La prèvia començarà el dimecres 24 de setembre amb l’espectacle humorístic BROTS, protagonitzat per Toni Albà, Fermí Fernandes, Gerard Domènech i Xavier Macaya, amb entrades a preu popular. Dijous 25 es farà l’acte d’inici oficial a La Cultural, amb la imposició de bandes a pubilles i hereus, el lliurament del premi del concurs de cartells i el pregó a càrrec del Club Alpí Bell-lloc, que celebra el seu 20è aniversari, a més d’un berenar-sopar popular gratuït.
Divendres 26 al matí hi haurà la bicicletada familiar i la inauguració de l’exposició fotogràfica “Fotos i memòria” de Jaume Salvadó, seguida del recorregut amb les pubilles i hereus pels carrers engalanats. A la tarda, la Sala d’Actes de l’Incubadora acollirà la tertúlia teatral “Sívisme!”, i al vespre arribarà el sopar del jovent a La Cultural, el partit d’hoquei contra el CP Congrés i el concert de versions amb Noche Ochentera i DJ Artatack, rematat amb la xaranga matinera Xino Xano.
Dissabte 27 començarà amb el concert infantil d’Ambauka i un vermut al Parc Municipal. A la tarda hi haurà partits d’hoquei i futbol, la missa a l’església de Sant Miquel i el correbars amb la Festucs Brass Band i DJ Citro. A la nit, la Colla de Diables Keresus portarà el foc i la gresca amb el correfoc, i La Cultural es convertirà en epicentre de la música amb els grups La Nit del Canet i Comandants de Tros, seguits de DJ Eric Mass.
Diumenge 28 serà el torn de la trobada de tractors antics i la trobada de plaques de cava al matí, mentre que al migdia es farà l’eucaristia a l’església. A la tarda, La Cultural acollirà un concert i ball amb el grup Crystal, i al mateix temps tindrà lloc el partit de futbol sala femení entre el Club Futsal Bell-lloc i el CF Sala Linyola.
El dilluns dia 29 arribarà la culminació de la festa, amb l’ofrena floral i la missa solemne en honor a Sant Miquel Arcàngel, acompanyada per la prestigiosa Cobla- Orquestra Selvatana, que també serà protagonista del vermut amb sardanes al Parc Municipal i del concert i ball de tarda a La Cultural. Finalment, dilluns 29 es posarà punt i final a la Festa Major amb activitats populars i l’ambient festiu encara present als carrers.
Paral·lelament, durant tota la setmana es podrà visitar a la Plaça Catalunya l’exposició d’ACUDAM “Acompanyem projectes de vida”, en commemoració del seu 50è aniversari, i la Comissió de Festes posarà a la venda la panyoleta oficial de la Festa Major 2025.