Grup Mibec impulsa la mobilitat elèctrica a Lleida amb noves marques i models prèmium
Amb més de 30 anys d’experiència, Grup Mibec naix de la persuasió de la família Lamolla i s’ha posicionat com un referent del sector de l’automoció a Lleida, dirigint múltiples marques, concessionaris i serveis de mobilitat.
La història de Grup Mibec es remunta a Alfonso Lamolla, emprenedor que, juntament amb els seus germans, va posar en marxa negocis relacionats amb el sector de l’automoció. Després de la seva defunció, el seu fill Blas Lamolla -el quart dels cinc germans- va convertir una estació de servei en el nucli d’un projecte empresarial que, des de 1990, no ha deixat d’enfortir-se.
Blas Lamolla va transmetre als seus fills, Enric i Irene Lamolla, no només el coneixement sobre el sector, sinó -i potser més important- els valors que han marcat el creixement de Grup Mibec: passió pels automòbils, compromís amb el client i rigor professional. Avui, sota el lideratge d’aquesta tercera generació, el grup continua expandint-se i es manté fidel a una manera de fer que combina tradició i innovació.
En l’actualitat, el grup representa 21 marques entre vehicles particulars (PV), vehicles industrials lleugers (LCV) i motocicletes, operant a través de vuit concessionaris distribuïts entre Lleida i Tàrrega. Amb un 21% de quota de mercat, Grup Mibec continua mostrant una tendència a l’alça sostinguda des dels anys 90.
L’aposta elèctrica de la signatura japonesa arriba a Lleida amb el nou Mazda6e
Aquest model hatchback de 5 portes completament elèctric representa un pas endavant en l’estratègia d’electrificació de Mazda. Equipat amb tecnologia de càrrega ràpida, el Mazda6e combina disseny, eficiència i sostenibilitat, consolidant-se com una opció atractiva tant per a particulars com per a flotes empresarials que aposten per la mobilitat elèctrica.
L’Omoda 9 SHS, el nou SUV insígnia de la marca amb segell prèmium
Aquest SUV de grans dimensions combina el disseny avantguardista amb una tecnologia avançada enfocada en una experiència de conducció prèmium. L’Omoda 9 Superhíbrid Endollable (SHS) destaca també per la seva seguretat després d’haver obtingut cinc estrelles en les proves Euro NCAP. L’OMODA 9 SHS reafirma el seu lideratge com un dels vehicles més segurs, tecnològics i avançats del seu segment i busca consolidar-se en el mercat prèmium.
Nou JAECOO 5: El totterreny compacte multienergia
El nou Jaecoo 5 porta al segment dels SUV compactes totes les virtuts dels totterrenys, amb un disseny evocador, tecnologia d’avantguarda i un comportament eficaç dins i fora de la carretera. El model destaca pel seu enfocament multienergia presentant tres versions: gasolina, 100% elèctric i híbrid (HEV). A més, també es desmarca dels seus competidors per oferir una superfície habitable del 82,8% i pel seu disseny “human-pet friendly” pensat per a garantir el confort i benestar dels seus ocupants, humans i animals.
El nou Citroën C4 i Citroën Berlingo: líders en els seus segments
Els dos models més destacats de la gamma Citroën es consoliden com a referents de vendes a la província de Lleida. D’una banda, el Nou Citroën C4 lidera el segment C de berlines a Lleida i s’ha consolidat com el vehicle preferit del seu segment a la demarcació. Per la seva part, la Citroën Berlingo es manté com el vehicle comercial de referència a la província, posicionant-se com l’opció predilecta per a autònoms i empreses.
Citroën tanca un període especialment positiu a Lleida, tant en el mercat de turismes com en el de vehicles comercials, mantenint una presència destacada en el territori.
El nou Ford Puma Gen-E electrifica els carrers de Lleida
Ford ha transformat el seu model més venut durant l’any 2024 en un crossover 100% elèctric que manté l’essència esportiva del Puma original i amb una conducció més eficient, connectada i sense emissions. El seu maleter, que ofereix fins a 566 L d’espai, la seva autonomia urbana de fins a 523 km i la seva càrrega ràpida. Davant la transició cap a la mobilitat elèctrica, Ford llença Ford Power Promise, una proposta que inclou solucions de recàrrega accessibles i eficients, garantia estesa de la bateria i manteniment gratuït durant cinc anys.
MINI exposa a Lleida tots els models de la Nova Generació MINI
La nova família MINI es va presentar a escala mundial l’any passat i a Unicars Ponent ja es poden trobar tots els vehicles d’aquesta nova gamma, inclòs el primer MINI Aceman de la història.
El nou MINI Aceman és el primer crossover 100% elèctric del segment prèmium de vehicles petits de la marca. Amb un disseny compacte de poc més de quatre metres i lloc per a cinc ocupants, l’Aceman combina màxim aprofitament de l’espai, propulsió 100% elèctrica i la característica experiència de conducció d’un MINI.
BMW iX3: el futur de la mobilitat prèmium ja és aquí
El nou iX3 debuta a la sisena generació de BMW eDrive (Gen6), que incorpora avançades bateries de cel·les cilíndriques i motors elèctrics d’última generació. El resultat: una major autonomia, una velocitat de càrrega ultraràpida de fins a 400 kW, i una eficiència que permet recórrer fins a 372 km en només 10 minuts de càrrega.
L’arribada del nou BMW iX3 marca l’estrena de les tecnologies Neue Klasse, que elevaran el plaer de conducció al següent nivell i donaran forma a les pròximes generacions de models BMW.