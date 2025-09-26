Marea de cotxes clàssics a Lleida: tot el que has de saber de la competició que es farà durant Sant Miquel
El McAuto Lleida Clàssic se celebrarà el 29 de setembre i aplegarà desenes de cotxes clàssics esportius
El proper dilluns 29, coincidint amb el dia de Sant Miquel, Lleida s'omplirà de cotxes clàssics amb la trobada McAuto Lleida Clàssic, una competició de cotxes esportius de col·leccionisme. Serà l'únic dia que el circuit d'Alcarràs obrirà les seves portes aquest any pels cotxes clàssics. La competició, emmarcada en les Festes de la Tardor de Lleida, està organitzada per l'agència Paddock i patrocinada per McDonald's, l'Ajuntament i la Diputació de Lleida. La cita comptarà amb desenes de cotxes antics molt valorats pel seu estat de conservació i pel comportament en pista.
Els cotxes s'exhibiran de 9 a 12 del matí a l'aparcament del McDonald's de Ciutat Jardí, faran una volta per la cituat i arribaran a les 12:30 aproximadament al circuit d'Alcarràs. Allà, es faran un parell de tandes de prova de rendiment i un jurat valorarà durant tot el migdia els concursants. Els tres millors cotxes participants s'enduran el seu respectiu trofeu i un lot de productes de les terres de Lleida.
Entre els cotxes inscrits més destacats hi ha autèntiques joies com el Matra Djet, pilotat pel lleidatà Manel Gigó, que va participar una desena de vegades al Rally de Montecarlo.
Programa
- 09:00. Exhibició al McAuto de Ciutat Jardí. Obertura del parc tancat. Pàrquing McAuto Ciutat Jardí
- 09:30. Avituallament i Valoració. Esmorzar, cortesia McDonald’s Lleida, per als participants. Puntuació dels vehicles pels jutges
- 11:00. Sortida del primer participant. Ruta de 30 km, des del McAuto Ciutat Jardí fins al Circuit d’Alcarràs.
- 11:30-12:30. Arribada espectadors al Circuit. Recepció dels participants al Circuit, amb arribada cronometrada dels vehicles. Benvinguda i informació al públic assistent.
- 12:15. Briefing tècnic per a pilots. Sessió d’informació prèvia per als participants.
- 12:30-13:30. Primera tanda Racing Test. Inici Racing Test, on els participants més experts posaran a prova els seus vehicles al circuit.
- 13:30-14:00. Tanda Debut Circuit. Temps pels participants novells
- 14:00-15:00. Segona tanda Racing Test. Els participants Racing Test tornaran a sortir a pista. Els jutges seguiran fent la seva valoració.
- 15:00. Lliurament trofeus. S’atorgaran els trofeus als tres primers classificats, disseny exclusiu Domser, i lot de productes de les terres de Lleida. Premi a l’elegància.