Menjar-se el món des de Lleida: Eat the World amplia la carta amb més destins (i més fàcil que mai)
El restaurant de Lleida i Mollerussa Eat the World amplia la carta amb noves receptes d’Itàlia, la Xina, Suïssa, Turquia, Jamaica i Tailàndia i estrena a Lleida el servei de comandes amb recollida al local via web i app
Viatjar amb el paladar continua sent la promesa —i el plaer— d’Eat the World. El restaurant de Lleida i Mollerussa fa un pas endavant amb una expedició de sabors que suma nous països a la carta: antipasti d’Itàlia per obrir gana amb elegància; aletes d’ànec a l’estil Pequín (Xina) amb pell cruixent i lacat seductor; fondue suïssa de formatges per compartir sense presses; kofte (Turquia) especiades i meloses; pollastre jerk (Jamaica) amb el punt fumat i ardent que enganxa, i pad thai (Tailàndia), clàssic de l’street-food que entra directe al pòdium de favorits. Sis escales noves per seguir fent la volta al món sense aixecar-se de la taula que s’afegeixen a una carta ja carregada de parades delicioses com el pollastre fregit coreà, les hamburgueses americanes o la vedella Strogonoff russa. Tot plegat, fidel a la filosofia de la casa: plats d’arreu amb producte d’aquí, cuinats amb cura i proximitat per una família que ha sabut fer dels viatges i del bon menjar el cor del projecte.
De Mollerussa a Lleida, amb més opcions que mai
L’èxit d’Eat the World al Pla d’Urgell va portar a l’obertura d’un nou restaurant a la capital del Segrià, a l’avinguda de l’Estudi General, 31, en un espai que combina l’essència industrial del primer local amb un disseny més refinat i còmode. Les taules àmplies i el globus terraqüi lluminós, que els comensals poden encendre per demanar atenció al servei, converteixen cada àpat en una petita aventura. Però el que realment diferencia Eat the World és el compromís amb la qualitat: “La millor manera de millorar el que mengem quan viatgem és cuinar-ho amb productes de proximitat”, recorda l’Alfonso Medina, un dels caps visibles del projecte familiar. Aquesta aposta s’ha convertit en el tret distintiu de la casa, la qual cosa es fa palesa tant en els nous plats com en els clàssics que ja han conquerit els fidels del restaurant.
Les noves incorporacions arriben per quedar-se i tenen accent propi. Els antipasti italians entren en escena com a ritual d’acollida —boletes arrebossades amb olives a l’interior—, mentre que de la Xina arriben les aletes d’ànec Pequín, lacades, aromàtiques i irresistibles. La fondue suïssa proposa una pausa alpina que marida de meravella amb pa i bon humor i les kofte turques es presenten sucoses, amb espècies que perfumen el plat sense tapar-lo. El jerk jamaicà posa el ritme amb marinada picantona i toc de brasa —una de les estrelles que l’equip ja ha començat a presentar a xarxes—, així com el pad thai culmina el tram asiàtic amb l’equilibri dolç-salat-àcid que fa festa a cada mos.
Menjar-se el món aquí o emportar-se’l a casa
La varietat de la carta i l’autenticitat de les receptes no serien completes sense un maridatge a l’alçada. Aquí hi entra en joc la cervesa artesana de La Vella Caravana, elaborada especialment per a Eat the World, que acompanya cada plat com si fos una escala més del viatge. I per als qui prefereixen emportar-se l’aventura a casa, arriba ara a Lleida una de les grans novetats: el servei de comandes amb recollida al local. Ja disponible a través de la pàgina web i de l’aplicació pròpia (per Android i Apple), aquest sistema permet seleccionar els plats, afegir-los a la cistella i triar l’hora de recollida d’una manera àgil i intuïtiva. A Mollerussa aquest servei ja funcionava amb èxit, amb opció a domicili de dimecres a diumenge al vespre i cobertura als municipis veïns; ara Lleida s’hi afegeix amb la comoditat de la recollida directa, una manera pràctica i flexible de portar el món a taula sense renunciar a l’experiència Eat the World.
Amb més plats, més destins i més opcions per a cada client, Eat the World consolida la seva essència: un restaurant on cada visita és un viatge i on la gastronomia es converteix en un passaport per recórrer els diferents continents. Ja sigui a taula, compartint una fondue suïssa amb amics; a casa, amb un pad thai acabat de recollir, o brindant amb una cervesa artesana davant d’un jerk jamaicà, l’experiència sempre acaba igual: menjant-se el món… i, sobretot, llepant-se els dits.