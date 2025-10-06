La candidatura per a uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu continua sent una possibilitat real per a les institucions
El president del COE, Alejandro Blanco, diu a les Jornades per a l’excel·lència a Esterr d'Àneu que “és una aposta que ens mereixem”
Ferrocarrils de la Generalitat anuncia un centre d’innovació de la muntanya i el foment de la indústria vinculada a la neu
La candidatura per uns Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus continua sent una possibilitat real després que diverses institucions hagin refermat el seu suport durant les Jornades per a l'excel·lència celebrades a Esterri d'Àneu divendres i dissabte passat. Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), ha estat contundent en afirmar que "és una aposta que ens mereixem", tot recordant que va ser el govern aragonès qui va frustrar la candidatura per als Jocs de 2030.
Durant la trobada, Lluís Rabaneda, vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme, ha destacat que aquests grans esdeveniments generen un impacte multidimensional que transcendeix l'àmbit esportiu. Com a exemple, ha mencionat que per als Jocs fallits s'havia aconseguit el compromís estatal d'invertir 200 milions d'euros en l'eix pirinenc de la N-260 entre Sort i la Seu d'Urgell. Gerard Figueras, ex secretari general de l'Esport de la Generalitat, ha coincidit en la necessitat que els Pirineus ocupin un lloc prioritari a l'agenda política.
Les jornades han conclòs amb intervencions destacades com la del ministre de Medi Ambient d'Andorra, que ha explicat l'aposta del Principat per la depuració i digitalització de la gestió d'aigües, així com la creació d'un nou parc natural nacional a les parròquies d'Ordino i Canillo. Per la seva banda, la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha reclamat més cooperació transfronterera i que es tingui en compte el territori pirinenc en la planificació per garantir la igualtat d'oportunitats.
FGC impulsa la innovació i la indústria de la neu
Un dels anuncis més rellevants ha estat el del president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, qui ha presentat la propera creació d'un centre d'innovació de la Muntanya que promourà l'entitat. Aquest projecte anirà acompanyat d'iniciatives per desenvolupar una indústria vinculada a la neu, ja que "ni a Catalunya ni a Espanya es fabrica maquinària o roba" per a aquest sector, segons ha explicat Ruiz. Els experts han coincidit en assenyalar el turisme i els esports d'hivern com a motors econòmics sostenibles que requereixen modernització i diversificació de l'oferta per funcionar tot l'any.
El preu de l'aigua pujarà els propers anys
Oriol Mas, director territorial d'AGBAR a Catalunya, ha advertit que caldrà revisar el sistema tarifari de l'aigua per complir amb les directrius europees, que exigeixen que les tarifes cobreixin tots els costos del servei. A més, ha assegurat que en els propers anys s'hauran d'afrontar importants inversions per millorar els rendiments, renovar les xarxes d'abastament i sanejament, i implementar plans de regeneració i reutilització d'aigua davant l'increment de la demanda.
Modernització urgent dels sistemes de reg
Mique Galvarriato, president executiu d'Aigües del Segarra-Garrigues, ha afirmat que la modernització del Canal d'Urgell és ineludible, ja que l'estalvi d'aigua que generarà beneficiarà tothom i proporcionarà més resiliència davant les sequeres. També ha subratllat la importància d'augmentar les hectàrees de regadiu per millorar la sobirania alimentària de Catalunya, que actualment només assoleix un 45%.
El canvi climàtic s'accelera al Pirineu
Les dades presentades per Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, confirmen l'acceleració del canvi climàtic a la zona pirinenca, amb un augment anual de 0,3 graus en l'última dècada, especialment notable durant les nits d'estiu. Ha destacat que juny de 2024 va ser el mes més càlid mai registrat, mentre que juliol va resultar més fresc i plujós del que és habitual. Les projeccions indiquen que el territori haurà d'afrontar menys pluges però més intenses, més hores d'insolació, temperatures més elevades i nevades més irregulars en els propers anys.