El Castillo renova la seua aposta de quilòmetre 0: llet catalana, certificada en benestar animal i procedent de granges pioneres en producció sostenible
La llet El Castillo s’envasa a la planta de Mollerussa, que ha estrenat una instal·lació fotovoltaica que permet reduir les emissions anuals de CO₂
Un any després de commemorar el centenari del naixement de Granjas Castelló, Leche El Castillo inicia una nova etapa amb una imatge renovada i un compromís reforçat amb Catalunya: llet de proximitat, amb certificació en benestar animal, procedent de granges pioneres en la transformació dels residus de les vaques en energia renovable, i que s’envasa a la planta d’El Castillo a Mollerussa, que ha estrenat l’últim any una instal·lació fotovoltaica que permet reduir les emissions directes de CO₂.
La nova proposta, que ja ha arribat als lineals, representa una evolució visual clara cap a un disseny més net i contemporani, alineat amb els valors que han guiat a la marca des del seu origen: autenticitat, arrelament i compromís amb l’entorn.
El Castillo treballa amb ramaderies catalanes, totes elles certificades en Benestar Animal. Entre elles destaca Torre Santamaría, la primera granja de llet a Espanya capaç de transformar els residus de les vaques en biometà, una energia renovable que redueix emissions, millora l’autosuficiència energètica rural i representa un model de referència en sostenibilitat ramadera.
Tota la llet El Castillo s’envasa en la planta de Mollerussa (Lleida), que el 2024 ha estrenat una instal·lació fotovoltaica que permet assolir el 60% del seu consum elèctric anual amb energia lliure d’emissions, evitant l’emissió de més de 200 tones de CO₂ a l’any. Aquest avenç contribueix directament a la reducció de les emissions de la planta (abastos 1 i 2), alineant-se amb els compromisos de descarbonització de la companyia.
“El nostre objectiu és que cada vas de llet El Castillo representi no només qualitat i proximitat, sinó també una elecció conscient per un model ramader més respectuós amb l’entorn i amb la nostra terra”, explica Daniel Isart, director general d’El Castillo.
Una marca amb arrelament al canal alimentació i Foodservice
Amb una forta implantació tant al canal alimentació com a Foodservice, El Castillo és una marca històrica a Catalunya, reconeguda per la seua qualitat i pels seus formats adaptats al consum en llars, hotels, restaurants i cafeteries.
La planta de Mollerussa, on s’elabora El Castillo, ocupa actualment prop de 300 persones i ha rebut més de 5,2 milions d’euros en inversions durant el 2024. Forma part de l’ecosistema industrial de Lactalis a Catalunya, que ha recollit més de 177 milions de litres de llet en 38 municipis catalans, amb el 100 % certificat en Benestar Animal, en línia amb el compromís nacional de la companyia.
Catalunya és un territori clau per a Lactalis España. El 2024, l’activitat global de la companyia va tenir un impacte de 1.059 milions d’euros en el teixit socioeconòmic espanyol, sent la regió, i en particular la província de Lleida, un focus estratègic d’inversió, desenvolupament industrial i generació d’ocupació estable.
Una nova etapa: per un futur mooolt millor
La nova identitat d’El Castillo es presentarà públicament al llarg del mes d’octubre amb una campanya multicanal que inclou suports exteriors i un vídeo en xarxes socials sota el lema: “Per un futur mooolt millor”.
Amb aquesta evolució, El Castillo, part de Lactalis España, líder del sector lacti, reafirma el seu compromís de futur: una llet d’aquí, feta amb ramaderies que es cuiden del medi ambient, elaborada en una planta que redueix les seues emissions, i fidel a una història centenària de compromís amb la terra i les persones.