Almenar ja ho té tot preparat la VII Fira Tast i XVI Jornades Gastronòmiques
El formatge de Ponent serà el protagonista d'aquesta celebració gastronòmica que se celebra els dies 18 i 19 d'octubre amb activitats per a tota la família
La vila d'Almenar es prepara per acollir un cap de setmana ple d'activitats gastronòmiques amb la celebració de la VII Fira Tast i les XVI Jornades Gastronòmiques els propers dies 18 i 19 d'octubre. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació Almenar Tast i Menjar amb la col·laboració de l'Ajuntament, oferirà un programa complet amb conferències, tallers, degustacions i música en directe per a tots els públics, destacant els productes de proximitat i, especialment, el formatge artesà del territori.
Segons ha explicat la regidora de Cultura d'Almenar, Montse Torrentera, "el formatge de Ponent és un producte de proximitat amb gran valor nutritiu i cultural, i volem posar-lo a l'abast de tothom en un ambient familiar i festiu". La programació combina propostes divulgatives amb activitats lúdiques i gastronòmiques per acostar la cultura del formatge artesanal i la ramaderia sostenible als visitants, posant en valor els productes locals i la tradició culinària de la zona.
Programa del dissabte 18 d'octubre
La jornada de dissabte començarà a les 19.00h amb una taula rodona a la terrassa del Local Social, on experts del sector formatger i nutricional analitzaran la importància d'aquest producte. Hi participaran Carlos Pàmpols de Formatges Cal Quitèria, la Dra. Antonieta Barahona especialista en nutrició, i les ramaderes Roser Serret i Esmeralda Rourera, amb la moderació de Jordi Balagué.
La Dra. Antonieta Barahona ha destacat que "els productes làctics artesans són font natural de proteïnes i calci; incloure formatge a la dieta tradicional aporta molts beneficis per a la salut", mentre que Carlos Pàmpols ha afegit: "A Cal Quitèria treballem seguint processos sostenibles i respectuosos amb l'entorn; així garantim que cada formatge reflecteixi la tradició i el sabor de la nostra terra".
A les 20.00h, el carrer Manolita Susagna acollirà l'Street Food Night, amb tapes i plats elaborats pels establiments locals on el formatge serà l'ingredient principal, acompanyats de música en directe, paradetes i demostracions de cuina. La jornada es tancarà a les 20.30h amb el concert del grup local "Pascual i els Desnatats" a la plaça principal.
Activitats del diumenge 19 d'octubre
El diumenge estarà dedicat especialment a les famílies, amb una programació que començarà a les 11.00h amb l'obertura de l'exposició de les XVI Jornades Gastronòmiques a la Sala Polivalent. Paral·lelament, s'organitzaran tallers infantils amb formatge i música per als més petits, i es realitzarà un tast especial de formatge amb xocolata al carrer Manolita Susagna.
A les 11.40h, el xef Guifré Rota oferirà una demostració de cuina centrada en el "CHEESECAKE", i a les 12.20h tindrà lloc un tast de formatge maridat amb vi. La jornada culminarà a les 13.00h amb els tastets de les Jornades Gastronòmiques a la plataforma de degustació de la Sala Polivalent.
La ramadera Roser Serret ha subratllat la importància pedagògica de l'esdeveniment: "Educant els més petits sobre l'alimentació saludable i la nostra tradició ramadera, assegurem un futur sostenible per al camp ponentí". Per la seva banda, Jordi Balagué, membre de l'organització, ha afirmat que "hem preparat activitats per a totes les edats; des de tallers infantils fins a música en directe. Serà una celebració festiva i propera amb tot el sabor de la cultura gastronòmica local".
Aquest esdeveniment gastronòmic reivindica la diversitat dels productes de la terra i el paper central del formatge en la dieta i la tradició del territori, oferint una proposta cultural i gastronòmica per a tots els públics en un entorn familiar i festiu.