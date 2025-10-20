SEGRE

La Fira Ramadera d'Àger torna el 25 d'octubre per posar en valor les arrels agrícoles i ramaderes del territori

El tradicional certamen posarà en valor les arrels agrícoles i ramaderes del territori amb demostracions d'oficis, gastronomia local i activitats familiars

El cartell

Lluís Serrano
Publicat per
Àger celebrarà el proper divendres 25 d'octubre de 2025 una nova edició de la seva Fira Ramadera, un esdeveniment amb profundes arrels històriques que busca reivindicar el patrimoni agrícola i ramader de la comarca. La fira oferirà un ampli ventall d'activitats culturals, exposicions, propostes gastronòmiques i experiències familiars durant tota la jornada.

Des de les 10 del matí, el recinte firal s'omplirà amb demostracions d'oficis tradicionals i artesans que mostraran tècniques ancestrals. Els visitants també podran gaudir d'expositors amb productes locals de quilòmetre zero i una interessant mostra fotogràfica dedicada al món ramader. A les 11:30h, l'espectacle itinerant "La Transhumància" recorrerà l'espai amb una proposta que fusiona art i tradició popular.

La gastronomia, protagonista destacada de la fira

El programa inclou una atractiva proposta culinària amb el show cooking "La cuina del Cabrit" a càrrec de la reconeguda xef Maria Nicolau, que tindrà lloc a la Plaça dels Jubilats entre les 13:30h i les 14:30h. Posteriorment, els assistents podran participar en un dinar degustació a la Plaça Major a partir de les 14:30h, on s'oferiran plats elaborats amb productes de proximitat.

Activitats familiars i documentals sobre el món rural

La tarda estarà especialment pensada per al públic familiar amb titelles i tallers infantils organitzats per Onda Titiritera Rural al Local Social, de 17:00h a 20:00h. Paral·lelament, a la Sala de Plens es projectaran dos documentals sobre la transhumància: a les 17:00h "Transhumància: el camí de l'herba eterna" de Pau Barrull, i a les 18:30h "Veus transhumants" de Paula Escribano.

Per posar el punt final a aquesta jornada dedicada a la cultura rural, els assistents podran participar en una degustació de formatges artesanals a les 20:00h a la Sala de Plens. Durant tot el matí hi haurà servei de bar a la Plaça dels Jubilats per garantir el benestar dels visitants en aquest esdeveniment que s'ha consolidat com una cita imprescindible per als amants de la tradició i els productes de la terra.

El programa:

Programa de la Fira Ramadera d'Àger.

El cartell:

El cartell

