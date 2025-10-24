Més de 5 milions d’euros d’inversió per a la planta que elabora llet El Castillo a Mollerussa
El Castillo inicia una nova etapa amb imatge renovada, llet de proximitat amb certificació en benestar animal, procedent de granges pioneres en la transformació dels residus de les vaques en energia renovable, i que s’envasa a la planta de Mollerussa
Amb una inversió industrial superior a 5,2 milions d’euros el 2024, la planta de Mollerussa, que elabora la llet El Castillo, consolida el seu paper com a motor econòmic i social a Catalunya. Aquest impuls coincideix amb el rellançament de la històrica marca, que estrena una imatge més actual i un compromís reforçat amb el respecte a l’entorn i la proximitat.
La planta forma part de Lactalis —empresa familiar propietària d’El Castillo— i ocupa actualment gairebé 300 persones, situant-se entre els principals pols industrials del sector lacti a la regió. Les inversions recents han permès posar en marxa una instal·lació fotovoltaica que cobreix el 60 % del consum elèctric anual amb energia lliure d’emissions, evitant l’emissió de més de 200 tones de CO₂ a l’any.
“Cada inversió és una aposta pel futur del territori. Mollerussa és una planta amb ànima catalana, símbol d’arrelament, innovació i compromís amb l’entorn”, explica Yanick Chudzik, director de la planta de Mollerussa.
El Castillo, una nova etapa amb arrels a Catalunya
Un any després de commemorar el centenari del naixement de Granjas Castelló, llet El Castillo inicia una nova etapa amb una imatge renovada i un compromís reforçat amb Catalunya: llet de proximitat, amb certificació en Benestar Animal, procedent de granges pioneres en la transformació dels residus de les vaques en energia renovable, i que s’envasa íntegrament a la planta de Mollerussa (Lleida).
La nova proposta, disponible des del setembre, representa una evolució visual cap a un disseny més net i contemporani, alineat amb els valors que han guiat a la marca des del seu origen: autenticitat, arrelament i compromís amb l’entorn.
El Castillo treballa amb ramaderies catalanes certificades en Benestar Animal, entre les que destaca Torre Santamaría, la primera granja de llet a Espanya capaç de transformar els residus de les vaques en biometà, una energia renovable que redueix emissions, millora l’autosuficiència energètica rural i constitueix un model de referència en sostenibilitat ramadera.
Tota la llet El Castillo s’envasa a la planta de Mollerussa, que el 2024 ha estrenat una instal·lació fotovoltaica capaç de cobrir el 60% del consum elèctric anual amb energia lliure d’emissions, evitant l’emissió de més de 200 tones de CO₂ a l’any. Aquest avenç contribueix directament a la reducció de les emissions de la planta (abastos 1 i 2), en línia amb els compromisos de descarbonització de Lactalis a Catalunya.
“El nostre objectiu és que cada vas de llet El Castillo representi no només qualitat i proximitat, sinó també una elecció conscient per un model ramader més respectuós amb l’entorn i amb la nostra terra”, explica Daniel Isart, director general de la unitat de llet i begudes de Lactalis.
Una marca històrica al servei del futur
Amb una forta implantació tant al canal alimentació com en hostaleria, El Castillo és una marca històrica a Catalunya, reconeguda per la seua qualitat i pels seus formats adaptats al consum en llars, hotels, restaurants i cafeteries.
La planta de Mollerussa, on s’elabora El Castillo, ocupa prop de 300 persones i ha rebut més de 5,2 milions d’euros en inversions durant 2024. Forma part de l’ecosistema industrial de Lactalis a Catalunya, que ha recollit més de 177 milions de litres de llet en 38 municipis catalans, amb el 100% certificat en Benestar Animal, en línia amb el compromís nacional de la companyia.
Catalunya és un territori clau per a Lactalis. El 2024, l’activitat global de la companyia va tenir un impacte de 1.059 milions d’euros en el teixit socioeconòmic de tot el país, sent la regió —i en particular la província de Lleida— un focus estratègic d’inversió, desenvolupament industrial i generació d’ocupació estable.
Per un futur “mooolt millor”
La nova identitat d’El Castillo s’ha presentat públicament a l'octubre amb una campanya multicanal que inclou suports exteriors i tres vídeos en xarxes socials sota el lema: “Per un futur mooolt millor”.
Amb aquesta evolució, El Castillo, part de Lactalis España, reafirma el seu compromís de futur: una llet d’aquí, elaborada amb ramaderies que tenen cura del medi ambient, produïda en una planta que redueix les seues emissions, i fidel a una història centenària de compromís amb la terra i les persones.