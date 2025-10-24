Semen Cardona: lideratge, innovació i compromís amb la qualitat genètica porcina
Amb més de 30 anys d’experiència, Semen Cardona és una empresa familiar i internacional especialitzada en la producció i comercialització de dosis per a la inseminació artificial porcina. El nostre objectiu és clar: contribuir al progrés del sector porcí a través de la millora genètica, l’augment de la productivitat i el reforç de la qualitat de la carn porcina, sempre sota els estàndards més alts de bioseguretat i traçabilitat.
Per aconseguir-ho, comptem amb un model propi centrat en la qualitat total, que abasta des del control genètic fins a la distribució personalitzada de les dosis.
A més, la nostra xarxa de centres de recollida —ubicats estratègicament a Espanya, Mèxic i Colòmbia— ens permet garantir un servei proper, ràpid i adaptat a les necessitats específiques de cada mercat. Cada centre opera sota estrictes protocols sanitaris i de seguretat biològica, assegurant així una producció estable, segura i de màxima qualitat.
D’altra banda, la innovació contínua és un dels pilars fonamentals del nostre ADN. Per això, invertim de manera constant en tecnologia, recerca i desenvolupament, amb l’objectiu de millorar tant l’eficiència reproductiva com els resultats de les explotacions.
En aquest sentit, oferim també assessorament tècnic especialitzat, formació i seguiment personalitzat, perquè cada granja pugui assolir el seu màxim potencial.
Ara bé, la nostra visió va molt més enllà de la simple comercialització de dosis: volem transformar el sector des de la base, amb una mirada de llarg termini, sostenible i compromesa amb la qualitat alimentària.
A Semen Cardona creiem que el futur del sector passa per una genètica d’alta qualitat, una relació de confiança amb els ramaders i un compromís ferm amb el territori.
Finalment, amb una estructura de gestió moderna, un equip altament qualificat i un fort sentit de proximitat i responsabilitat, a Semen Cardona treballem per estar sempre un pas endavant. Perquè créixer és millorar, però també fer créixer els qui confien en nosaltres.
Telèfon: +34 93 869 19 92