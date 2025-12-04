Jorge Rodríguez González, nou gerent de Vithas Lleida: “El compromís de Vithas amb Lleida és ferm, creixent i sostingut en el temps”
Invertirem més de 500.000€ a l’hospital, transformant l’experiència dels nostres pacients
Els professionals de Vithas Lleida i els nostres pacients són el centre de tot. He crescut aquí: conec l’esforç i la qualitat humana que hi ha darrere de cada servei
Vithas acaba de nomenar Jorge Rodríguez González nou gerent de Vithas Lleida. Amb una dilatada trajectòria professional, el nou responsable del centre detalla els reptes que es planteja després del seu nomenament i analitza el projecte de Vithas a Catalunya.
Acaba de ser nomenat gerent de l'Hospital Vithas Lleida, quins reptes es planteja a curt i mitjà termini?
Assumeixo aquesta nova etapa amb il·lusió i responsabilitat, en un projecte que conec bé i que porto liderant des de l’àmbit assistencial des de fa tres anys. Afrontem un moment il·lusionant, amb la remodelació integral de les àrees d’Urgències, Diagnòstic per la Imatge i l’entrada principal de l’hospital: una transformació que marcarà un abans i un després en la manera d’atendre i acollir els nostres pacients. Continuem apostant per una sanitat de la màxima qualitat, que ens manté al cim de l’excel·lència assistencial, com reconeix el recent premi rebut en els Best Spanish Hospitals Awards (BSH), uns guardons en els quals han participat 149 hospitals públics i privats de 15 comunitats autònomes.
Quina inversió suposarà aquestes remodelacions?
Suposen una aposta ferma pel futur de l’hospital i per la ciutat de Lleida. És una transformació real que millorarà l’experiència del pacient i el benestar dels qui treballen aquí. Perquè un hospital no només es modernitza amb tecnologia, sinó també amb espais que transmeten confiança i humanitat. En total, parlem d’una inversió que supera els 500.000 euros, que se suma a la recent renovació de les habitacions i reforça el compromís de Vithas amb l’excel·lència assistencial a Lleida.
Amb aquesta inversió parlaríem d’un rellançament de Vithas Lleida?
No parlaria d’un rellançament perquè Vithas Lleida sempre està de plena activitat i és un referent sanitari a la província. És una evolució natural, fruit del creixement i de l’aposta constant del grup per aquesta ciutat. Aquestes inversions reforcen la nostra posició i ens preparen per al futur, mantenint el mateix propòsit: oferir una atenció excel·lent, humana i propera.
A més de l’hospital, compten amb un gran centre mèdic a la ciutat. Comptem amb el millor centre mèdic de la ciutat.
És un espai pensat per i per al pacient, on organitzem tota l’activitat posant la seua comoditat, accessibilitat i experiència en el centre. Atenem una àmplia cartera d’especialitats amb consultes resolutives i proves diagnòstiques que permeten donar resposta ràpida a la majoria de les necessitats, sense haver de desplaçar-se a l’hospital.
A curt i mitjà termini continuarem incorporant professionals de primer nivell en especialitats com a traumatologia, cardiologia, ginecologia o urologia. També estem treballant en noves unitats assistencials que oferiran un enfocament més integral al pacient, i en la incorporació el 2026 d’equipament diagnòstic avançat.
El nostre objectiu és clar: continuar creixent, atansar encara més la sanitat a la ciutat i oferir una atenció còmoda, resolutiva i humana, com entenem que ha de ser la medecina d’avui.
Ha estat ascendit a la gerència de l’hospital després d’exercir diferents rols a Vithas Lleida. Quin paper juguen els professionals en el seu projecte per a l’hospital?
Els professionals de l’hospital –juntament amb els pacients– són el centre de tot. He crescut aquí, he treballat de costat amb ells durant anys i conec de primera mà l’esforç, la qualitat humana i la vocació que hi ha darrere de cada servei. Liderar un hospital és, abans que res, liderar persones, i això exigeix escoltar, comprendre i construir des de dins.
La seua opinió —tant dels qui estan en l’assistència directa com dels equips no sanitaris— té un pes real a la presa de decisions. Crec en un lideratge proper i inclusiu, on les portes estan obertes i on tots poden aportar, perquè l’hospital funciona gràcies a cadascun d’ells: metges altament qualificats, infermeres amb una capacitat resolutiva extraordinària, auxiliars, tècnics, personal d’admissions, manteniment, neteja... tots formen part del motor que fa possible l’atenció que donem.
El meu projecte no s’entén sense ells. Són la peça clau perquè l’hospital continuï creixent i perquè puguem oferir l’atenció humana, segura i excel·lent que ens identifica.
Vithas Lleida ha estat fins ara l’únic hospital de la companyia a Catalunya. Ara s’obre l'Hospital Vithas Barcelona a Esplugues. Quina serà l’estratègia de Vithas a partir d’ara a Catalunya?
L’estratègia reforça l'Hospital Vithas Lleida i obre un futur il·lusionant. Amb l’obertura de Vithas Barcelona construïm una xarxa sanitària forta, cohesionada i orientada al futur que ens permet treballar de forma integrada, de manera que els pacients de Lleida es beneficiïn de professionals que també exerceixen a Barcelona, ampliant l’oferta assistencial sense necessitat de desplaçar-se. A més, disposen d’una història clínica única que facilita la continuïtat assistencial, més capacitat per atendre casos de més complexitat mantenint l’atenció de proximitat, i una oportunitat real perquè els professionals de Lleida que ho desitgin puguin compatibilitzar la seua activitat en ambdós centres.
També despleguem el model d’Instituts Vithas, que ja funciona amb èxit en altres regions del grup i que ens permetrà treballar amb estàndards, protocols i línies d’especialització comunes. En definitiva, no parlem de dos hospitals aïllats, sinó d’un projecte compartit que reforça Lleida, amplia les seues possibilitats i ens permet oferir una medecina moderna, coordinada i de màxim nivell.
Té previst Vithas noves inversions a Lleida o Barcelona?
Vithas és una companyia que creix i avança gràcies al compromís i la visió de futur del nostre accionista, Goodgrower, propietat de la família Gallardo: un projecte netament català d’origen, encara que ja estiguem a 14 províncies.
La seua aposta decidida per la sanitat de qualitat acreditada és el que ha fet possible que avui parlem de l’hospital més gran del grup a Espanya, Vithas Barcelona, i del reforç constant de Vithas Lleida perquè el compromís amb la ciutat és ferm, creixent i sostingut en el temps. El seu lideratge, estable i de llarg termini, ens permet mirar al futur amb ambició i responsabilitat. I, per descomptat, Vithas sempre està atenta a noves oportunitats de creixement a Catalunya, un territori estratègic per a la companyia.