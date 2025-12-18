SEGRE

Els millors olis d’oliva verge extra de Catalunya ja tenen nom

El Govern distingeix amb els Premis Nacionals 72 olis, de grans i petits productors d’arreu del país, que posen de relleu la seva excel·lència, varietat i innovació

Premiats de la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Catalunya.

Premiats de la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Catalunya.

Lluís Serrano
L’oli d’oliva, batejat com a or líquid des de l’antiguitat, és un tresor de la cuina mediterrània, amb sabor deliciós i beneficis comprovats per a la salut. Aquesta qualitat i tradició es reflecteixen en els Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que aquest 2025 han distingit 72 olis, de grans i petits productors, per la seva excel·lència, diversitat i compromís amb la innovació.

Aquesta segona edició dels premis, celebrada a les Borges Blanques, ha comptat amb la participació de 186 olis, 53 més que l’any anterior, una xifra que confirma el bon moment del sector i el prestigi creixent dels seus productes.

Entre els grans productors, el jurat ha distingit els cinc millors olis del 2025: Elixir Despinyolada Bio i Elixir Bio, de Cuadrat Valley; i tres olis de la gamma Janiroc de Pons Tradició: Koroneiki, Lecciana i Arbequina.

Pel que fa als petits productors, els reconeixements principals han estat per a Salar d’Arbúcies, del Molí Salar d’Arbúcies; Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis; Arbor Sacris, de Miliunverd; Oli de Marges – Masia Can Calopa, del projecte L’Olivera, i Identitat Olive Oil Empeltre, d’Identitat Olive Oil. Cinc olis que exemplifiquen models diversos de producció, arrelats al territori i amb una clara aposta per la qualitat.

Aquesta segona edició dels premis s’emmarca en la celebració del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i culminarà amb la publicació, el pròxim mes de febrer, de la Segona Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, una eina clau per continuar projectant els olis catalans al mercat i a la restauració.

Els millors olis d'oliva verge extra catalans del 2025

5 MILLORS OLIS DE GRANS PRODUCTORS
ELIXIR DESPINYOLADA BIO – CUADRAT VALLEY93,65
JANIROC KORONEIKI – PONS TRADICIÓ93,03
JANIROC LECCIANA – PONS TRADICIÓ92,60
JANIROC ARBEQUINA – PONS TRADICIÓ92,42
ELIXIR BIO – CUADRAT VALLEY92,05
5 MILLORS OLIS DE PETITS PRODUCTORS
SALAR D'ARBÚCIES – MOLÍ SALAR D'ARBÚCIES94,77
COLL DE L'ALBA MORRUDA – XAVIER GUILERA XIMENIS94,29
ARBOR SACRIS – MILIUNVERD93,95
OLI DE MARGES – MASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA93,85
IDENTITAT OLIVE OIL EMPELTRE – IDENTITAT OLIVE OIL93,40
OLIS GRANS PRODUCTORS
Afruitat verd intens
ELIXIR DESPINYOLADA BIO – CUADRAT VALLEY93,65
JANIROC KORONEIKI – PONS TRADICIÓ93,03
JANIROC LECCIANA – PONS TRADICIÓ92,60
JANIROC ARBEQUINA – PONS TRADICIÓ92,42
DEGUSTUS SELECCIÓ ESPECIAL – COOPERATIVA LA GRADELDA91,08
Afruitat verd mig
ELIXIR BIO – CUADRAT VALLEY92,05
FONTFLEURIE – CUADRAT VALLEY92,00
BARONIA DE CABACÉS – COOPERATIVA DE CABACÉS92,00
OLI LES CABANES – COOPERATIVA DE JUNCOSA91,70
MALLAFRÉ ECOLÒGIC – OLIS MALLAFRÉ90,20
Afruitat verd lleuger
PROMPTUS ARBEQUINA I SECCIÓ CREDIT, SCCL90,45
OLI FERM – COOPERATIVA CASTELLDANS90,30
PRIORDEI 1789 ARBEQUINA – AGRO FOODS & COMMERCE89,05
BARONIA DE CABACÉS ECOLÒGIC – COOPERATIVA DE CABACÉS88,65
MOLÍ DEL LLARG ECO – INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORÉS82,60
Afruitat madur
OLI PADRÍ – MAS MONTSENY91,06
OLI AMAGAT – RAMON ROJO PUERTO91,06
CATERRA EMPELTRE – COOPERATIVA POBLA MASSALUCA90,25
ETIM AGRÍCOLA – FALSET MARÇÀ90,20
CATERRA EMPELTRE ARBEQUINA – COOPERATIVA POBLA MASSALUCA88,35
OLIS PETITS PRODUCTORS
Afruitat verd intens
SALAR D'ARBÚCIES – MOLÍ SALAR D'ARBÚCIES94,77
COLL DE L'ALBA MORRUDA – XAVIER GUILERA XIMENIS94,29
OLI DE MARGES – MASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA93,85
IDENTITAT OLIVE OIL EMPELTRE – IDENTITAT OLIVE OIL93,40
ALBIUM PICUAL I ARBEQUINA – AGROALBIUM93,17
Afruitat verd mig
ARBOR SACRIS – MILIUNVERD93,95
OLI FONTCLARA ARBEQUINA – ZANOTELLI93,01
OLEUM NATURALE PZ TURCH91,62
OLI DEL BOIX – CAL BOIX, SCP91,54
CASOLÍ – MILIUNVERD91,31
OLIS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
SALAR D'ARBÚCIES – MOLÍ SALAR D'ARBÚCIES94,77
COLL DE L'ALBA MORRUDA – XAVIER GUILERA XIMENIS94,29
OLI DE MARGES MASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA93,85
OLIS MONOVARIETALS
VERA DEL VALLÈS – SALAR D’ARBÚCIES94,77
MORRUDA – COLL DE L’ALBA94,29
FARGA – ARBOR SACRIS93,95
ARBEQUINA – ELIXIR DESPINYOLADA BIO93,65
EMPELTRE – VEROLAT DE L’EBRE93,59
OLIS MILLOR MARIDATGE
OLI FONTCLARA ARBEQUINA – ZANOTELLI
SUO TEMPORE BY RAIG D'ARBECA – RAIG D'ARBECA
MAS CURRÓ VERA SELECTA – AGRÍCOLA MAS CURRÓ
OLIS MILLOR EMBALATGE
ARBOR SACRIS MILIUNVERD
JANIROC LECCIANA – PONS TRADICIÓ
BARONIA DE CABACÉS – COOPERATIVA DE CABACÉS

