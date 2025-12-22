La Fundació Endesa convoca la setena edició dels premis +50Emprende per a iniciatives empresarials de professionals majors de 50 anys
Dotats amb entre 1.500 i 10.000 €, són dos categories, amb tres premis cada una, al talent sènior i al sènior ‘verd’ vinculat a la transició energètica
Sergi García-Al sina (Barcelona, 51 anys) té concedida la patent europea d’una exoestructura que millora la comoditat de les botes d’esquí. Eduardo Ferrer (Barcelona, 64 anys) va fundar una empresa emergent aeroespacial enfocada al desenvolupament de telescopis orbitals ultralleugers per a petits satèl·lits. Delphine Hatsadourian (53 anys, d’origen francès i resident a Barcelona), a través de la intel·ligència artificial, va idear un dispositiu perquè els turistes dels hotels estalviïn aigua de forma natural. També recull els resultats. Tenen en comú ser emprenedors i tenir més de 50 anys.
És l’anomenat talent sènior, que la companyia Endesa va decidir impulsar fa uns anys al constatar que la maduresa i la iniciativa empresarial mariden de forma cada vegada més brillant. Es tracta de “posar de relleu tota la capacitat d’emprenedoria i l’experiència” d’un col·lectiu del mercat laboral que per diferents motius ha quedat temporalment al marge de la contractació, assenyala Antoni Mena, responsable de Projectes de la Fundació Endesa.
Les comarques de Lleida tenen, amb dades del mes de novembre passat, 6.766 treballadors en situació d’atur de més de 50 anys, la qual cosa representa un 43% sobre el total d’aturats. En el conjunt de l’Estat, al voltant de 800.000 persones de més de 50 anys estan a l’atur, un 30% del total. Per això, a Lleida aquest sector és especialment sensible a convocatòries com +50Emprende, uns premis que assoleixen aquest any la setena edició i que busquen impulsar i acompanyar projectes liderats per emprenedors sèniors. Per a la companyia, es tracta d’actuar com a “palanca de projectes empresarials de primera categoria posats en marxa per persones que la societat, en molts casos, tendeix a discriminar per raons d’edat”.
Al llarg de les sis convocatòries anteriors, la Fundació Endesa ha constatat l’alt nivell dels projectes candidats, el seu valor i la seua fortalesa. L’any passat, per exemple, van mostrar la gran capacitat de “reinvenció dels seus protagonistes i el notable desenvolupament de les seues capacitats emprenedores”. +50Emprende consta de dos categories (ordinària i l’anomenada verda, vinculada a la transició energètica) amb tres premis cada una de 10.000, 5.000 i 1.500 euros. Els acompanyen premis en espècie: formació, acompanyament i desenvolupament
“Aquest col·lectiu és creatiu i coneix bé la tecnologia”
Antoni Mena, responsable de Projectes de la Fundació Endesa, assegura que després de sis edicions dels premis +50Emprende han constatat que els emprenedors sèniors tenen molta creativitat i un elevat coneixement de la tecnologia, al contrari del que es podria pensar. “Són projectes molt vinculats a la tecnologia, molt treballats”, com mostren els exemples citats en el text central (anomenats Neuboots; Slimopspace i Swifton, respectivament). Aquests tres porten firma catalana, però n’hi ha més.
Per exemple, “una app dedicada que les empreses s’adaptin als certificats ISO” de qualitat. Això serveix per “trencar mites” sobre la seua preparació, assenyala. Els premis pretenen que els autors tinguin en els seus projectes empresarials “un pla A com a emprenedors” i tornin al mercat laboral. Mena assenyala que els premis van dirigits a professionals en situació d’atur. El col·lectiu de majors de 50 anys representa el 43% del total a Lleida i preocupen els de llarga durada, amb la qual cosa qualsevol oportunitat per tornar al treball és benvinguda.
En aquest cas, “el que ens hem trobat en aquestes sis primeres edicions és que els candidats tenen moltes ganes d’aportar la seua experiència a un projecte propi”. Són desenes els projectes que opten cada any als premis +50Emprende i hi “hem detectat un factor comú. Tant si guanyen com si no, presentar- se els dona una empenta” per defensar la seua iniciativa.
Prop de 2.000 emprenedors han presentat 1.100 projectes
Uns 1.800 emprenedors han presentat fins a 1.100 projectes als premis +50Emprende, que aquest any arriben a la setena edició. En aquesta ocasió, són 150 els projectes candidats, dels quals se’n seleccionaran deu, els autors dels quals assistiran a la gala d’entrega el febrer a Madrid.
En aquest sentit, els candidats poden presentar les seues iniciatives fins al 16 de gener. La convocatòria està dotada amb 33.000 euros en premis, més de 20.000 euros en assessorament empresarial i formació en emprenedoria. Els premis van dirigits a professionals sèniors, majors de 50 anys, amb idees o projectes emprenedors, que podran participar omplint el formulari disponible a la pàgina web 50emprende.es/sextaedicion i enviant un vídeo d’una durada màxima de tres minuts en els quals haurà d’indicar el nom, l’edat i la ciutat de residència i explicar en què consisteix el projecte i per què va decidir emprendre.
Per donar a conèixer els premis de Fundació Endesa, l’organització ha portat a terme una nova gira per diferents capitals de l’Estat que ha servit també com a suport als candidats per orientar-los a l’hora de preparar el vídeo de presentació. La setena edic ió del s premis porta com a lema #InteligenciaNatural.
En paral·lel als premis, la Fundació Endesa du a terme un projecte anomenat Saba, en col·laboració amb la Fundació Máshumano, que impulsa l’ocupabilitat dels majors de 50 anys.