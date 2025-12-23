Microcredencials: cursos oficials, de curta durada i a mida del mercat laboral
Les universitats catalanes renoven l’oferta formativa per respondre als reptes d’actualització de les empreses i de les persones treballadores
Aprendre a programar, entendre els fonaments de la intel·ligència artificial, actualitzar coneixements en salut, lideratge o sostenibilitat, o fer el salt cap a un nou sector professional. Cada vegada més persones necessiten adquirir noves competències al llarg de la vida laboral, en un context marcat per l’acceleració tecnològica, però l’oferta formativa tradicional no sempre és prou ràpida i flexible. En aquest escenari neix Microcreds.cat, una iniciativa coordinada des del Govern de la Generalitat de la mà de les set universitats públiques catalanes.
El programa aposta per cursos oficials, de curta durada i adaptats a les demandes del mercat laboral, amb l’objectiu d’incentivar la formació al llarg de la vida. A diferència dels graus o màsters, que requereixen anys de dedicació, les microcredencials permeten centrar-se només en allò que cal aprendre en cada moment. És una formació flexible i de qualitat, per a persones adultes amb titulació superior o sense, amb una durada d’entre 25 i 375 hores.
Itineraris formatius personalitzats
Les microcredencials són acumulables, cosa que permet dissenyar un itinerari formatiu personalitzat. Una de les claus de l’èxit és la col·laboració estreta entre institucions, universitats i empreses, així com la capacitat de crear ofertes formatives flexibles, modulables i alineades amb les necessitats del territori.
Aquest enfocament modular obre la porta a múltiples usos: millorar el perfil professional dins del mateix sector, adquirir habilitats complementàries, preparar una reorientació laboral o simplement actualitzar coneixements en àmbits emergents.
Un altre element destacat és el seu caràcter oficial. En acabar el curs, l’alumnat obté una certificació digital que acredita les competències adquirides i el nivell de domini assolit, d’acord amb estàndards internacionals. Les formacions poden arribar a sumar fins a 15 crèdits ECTS.
AVANTATGES DE LES MICROCREDENCIALS
🎯 Multiplica oportunitats: Formació, ocupació i desenvolupament professional
🔄 Reorienta la carrera: Adapta’t a sectors en evolució
🚀 Millora competències professionals: Respon als reptes tecnològics i laborals
🎓 Suma reconeixement acadèmic: Fins a 15 crèdits ECTS reconeguts
Més de 350 cursos
Actualment, l’oferta de microcredencials de les universitats públiques catalanes supera les 350 formacions de curta durada, amb propostes molt diverses. Cada universitat aporta el seu segell i especialització per construir un catàleg ampli i complementari.
La Universitat de Barcelona concentra part de la seva oferta en salut, esport i benestar, sense deixar de banda l’àmbit social, l’empresa o la farmàcia. La Universitat Autònoma de Barcelona combina ciències i humanitats, amb cursos que van des de l’agroalimentació fins a les llengües o la filosofia. La Universitat Politècnica de Catalunya posa el focus en l’enginyeria, les tecnologies digitals, l’urbanisme i les TIC, mentre que la Universitat Pompeu Fabra s’estrena amb una aposta inclusiva en educació i llenguatge de signes.
Pel que fa a la resta de centres, la Universitat de Girona ofereix un ventall transversal que integra lideratge, intel·ligència artificial, sostenibilitat i comunicació; la Universitat de Lleida se centra en les ciències de la salut i de la vida, amb especial atenció a la infermeria i l’atenció sanitària; i la Universitat Rovira i Virgili connecta la formació amb el teixit productiu del territori, amb microcredencials en logística, anàlisi de dades, lideratge i viticultura.
Com accedir-hi
Inscriure’s és un procés senzill. Només cal consultar l’oferta disponible al portal Microcreds.cat, on es recullen totes les opcions vigents, i formalitzar la inscripció directament amb la universitat que imparteix el curs.
Les microcredencials s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat amb fons NextGenerationEU, com una aposta estratègica per impulsar la transició digital i ecològica i reforçar la cohesió econòmica, demogràfica, social i territorial.