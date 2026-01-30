Cicles formatius del Centre Tècnic Ilerdense, referència de la Família Professional del Transport i Manteniment de Vehicles a Lleida
Al CTI pots obtenir el títol d’Electromecànic i Automoció en Graus Mitjans i Superiors
El Centre Tècnic Ilerdense (CTI), centre de referència formativa de la Família Professional del Transport i Manteniment de Vehicles a Lleida i província, ofereix els següents cursos en el seus cicles formatius.
• CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
- Electromecànica de l’automòbil (2 anys)
• CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
- Tècnic superior en automoció. (2 anys)
• PFI (per a alumnes que no van obtenir l’ESO)
- Manteniment de vehicles. (1 any)
Al Centre Tècnic Ilerdense pots obtenir el títol d’Electromecànic i Automoció en Graus Mitjans i Superiors. Podràs treballar de cap i asesor de servei de l’àrea d’electromecànica, de xapa i pintura, de pèrit taxador de vehicles i també en estacions ITV.
CTI es caracteritza pel seguiment, atenció personalitzada i professional de l’alumne. Es tracta d’una formació constituïda per un gran component pràctic al centre i a l’empresa mitjançant conveni en pràctiques dual. En el centre escolar, les mateixes empreses professionals donen a conèixer l’activitat que desenvolupen amb monogràfics tècnic formatius de gran valor per a l’alumne. Uns monogràfics que els permet conèixer l’alumnat i crear un "viver" de futurs professionals que poden incorporar a l’acabar la seva formació a les seues plantilles. L’objectiu principal de CTI és l’educació de persones en l’àmbit laboral i personal, amb valors i responsabilitat, característiques bàsiques i essencials d’èxit en el futur. A més, el centre està preparat amb l’adaptació de noves tecnologies de l’educació i eines digitals perquè l’alumne pugui desenvolupar el seu aprenentatge i formació.
SOM MOTOR, SOM FUTUR.