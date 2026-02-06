Patrocinat | Expositors de Lleida Ocasió - Fira del Vehicle d'Ocasió
ASTER AUTOS
- Shineray/SWM i multimarca
- LL-11 12, Lleida 25191
- www.asterautos.com
- Parcel·la exterior 3
CONTROL MOTOR, SL
- Concessionari Oficial Hyundai
- Av. de les Garrigues, 68. Lleida
- www.hyundai.es/concesionarios/controlmotor
- Pavelló 3- Parcel·la 317-318
Control Motor, SL, concessionari oficial Hyundai per a Lleida i província, us presenta a la fira la seva completa gamma de vehicles seminous Hyundai, una marca reconeguda internacionalment per la seva qualitat, fiabilitat i aposta constant per la innovació tecnològica i la mobilitat sostenible. La gamma inclou models de benzina, híbrids i 100% elèctrics. Tots els vehicles seminous han estat revisats segons els estàndards oficials Hyundai i disposen de cinc anys de garantia oficial sense límit de quilòmetres, oferint la màxima tranquil·litat i seguretat al client. A més, Control Motor posa al vostre servei atenció personalitzada, cita prèvia en línia i eines digitals que permeten calcular el cost dels manteniments del vehicle, així com pagar-los o finançar-los de manera senzilla i flexible. Veniu a descobrir les ofertes exclusives a preu de fira i trobeu el Hyundai que millor s’adapta al vostre estil de vida.
FLEXICAR INTERNACIONAL SL
- Vehicles d’ocasió
- C/ Josep Baró Travé, 115
- www.flexicar.es
- Telèfon 873 4801 69
- Parcel·les exteriors
Flexicar vuelve a Lleida para participar un año más en LleidaOcasió, la feria más importante del vehículo de ocasión de la provincia, que se celebra del 6 al 8 de febrero en la Fira de Lleida. Con una red de 36 concesionarios en toda Cataluña, Flexicar ha convertido esta comunidad en uno de sus principales puntos de referencia: 28 en Barcelona, 3 en Tarragona, 4 en Girona y 1 en Lleida. La tienda de Flexicar Lleida, inaugurada en marzo de 2023, abrió sus puertas para responder a la demanda de los conductores leridanos que buscaban un servicio más cercano y una amplia oferta de vehículos. Situada en C/ Josep Baró Travé, 115, al este de la ciudad, dispone de más de 150 coches en exposición, con las mejores condiciones de financiación —hasta el 100%— y un servicio que destaca por su calidad y atención personalizada.