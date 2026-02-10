L'Almenar té Click torna aquest cap de setmana amb una edició plena d'activitats, concursos i sortejos
La fira lleidatana solidària tindrà més de 10 diorames de grans dimensions que recreen escenes històriques i de fantasia
La segona exposició de col·leccionisme anomenada Almenar té Click tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de febrer de 2026 a la Sala 1 d'Octubre d'Almenar. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament d'Almenar i l'associació Playchic i amb conta amb la col·laboració de diversos comerços locals. L'horari d'obertura al públic serà de 10:00h a 14:00h pel matí i de 16:00h a 20:00h per la tarda durant els tres dies que dura la fira.
L'entrada a l'exposició consisteix en un donatiu de 3 euros que es destinarà íntegrament a l'Associació Contra el Càncer d'Almenar, la qual cosa converteix la fira en un acte solidari destacat a la comarca. Els assistents podran gaudir de més de 10 diorames de grans dimensions que recreen escenes històriques i de fantasia, a més de comptar amb una zona de venda per a col·leccionistes on es podran trobar peces úniques i novetats del món Playmobil.
A més de l'exposició en si, Almenar té Click oferirà un ampli ventall d'activitats pensades per satisfer els gustos de tots els públics. Els més petits podran participar en tallers i manualitats inspirades al món Playmobil , on donaran via lliure a la seva creativitat i imaginació. També hi haurà concursos i sorteigs amb regals exclusius pels participants més afortunats, com un sorteig de regals el diumenge 22 per la tarda. Es tracta d’un sorteig solidari, ja que els regals els facilitaran els establiments col·laboradors i la recaptació anirà a favor de l’Associació contra el càncer d’Almenar. Els tiquets es poden comprar directament als establiments col·laboradors i tenen un cost d’1€.
Des de l´organització es destaca el caràcter familiar de l'esdeveniment, concebut com una gran festa del món Playmobil on petits i no tan petits podran compartir moments inoblidables. "Convidem tothom a participar en aquesta experiència única, on la diversió, la creativitat i la imaginació seran les grans protagonistes", afirmen des de l'Associació Playchic . "Serà una oportunitat fantàstica per gaudir en família d´un cap de setmana diferent i ple de màgia".
Per a qualsevol dubte o gestió amb l'organització, es pot contactar amb l'Ajuntament d'Almenar o l'Associació Playchic a través del correu electrònic o seguir els seus perfils a les xarxes socials per estar al corrent de les activitats paral·leles. Aquesta mostra es consolida com una cita imprescindible per a les famílies i els amants d'aquestes joguines clàssiques.