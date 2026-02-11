TurisMarket celebra la seva tercera edició a firaReus Events el 2 i 3 de març
El saló professional d'hostaleria i turisme de Tarragona reunirà més de 120 empreses expositores en 6.000 metres quadrats d'espai
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) i firaReus Events organitzen la tercera edició de TurisMarket, el saló professional de referència del sector turístic i de l'hostaleria de la demarcació tarragonina, que se celebrarà els pròxims 2 i 3 de març. La FEHT representa el 90% de les places d'allotjament de la demarcació.
Després de dues edicions anteriors, l'esdeveniment experimenta un creixement significatiu amb la participació de més de 120 empreses expositores, consolidant-se com un espai clau de trobada, negoci i coneixement per a professionals, empresaris i estudiants del sector. Els organitzadors preveuen que milers de professionals del turisme visitin el saló durant els dos dies de celebració.
Àrees temàtiques i espai expositiu
El saló reunirà empreses vinculades a diversos àmbits professionals: alimentació, equipament i maquinària, disseny i interiorisme, serveis, solucions tecnològiques i TIC aplicades al turisme. TurisMarket ocuparà més de 6.000 metres quadrats d'espai expositiu i oferirà una visió global de les principals tendències i innovacions del sector.
Programa d'activitats professionals
L'esdeveniment comptarà amb demostracions de producte, activitats professionals i un ampli programa de ponències i continguts especialitzats. Sota el paraigua de TurisMarket TALKS&COOK, es duran a terme xerrades, showcookings, tastos i tallers orientats als professionals del sector.
Entitats col·laboradores i suport institucional
El saló compta amb el suport de firaReus Events, Miró Vermouth, Europastry, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, Cambra de Comerç de Reus, Reus Promoció, Universitat Rovira i Virgili, Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils i la Cambra de Comerç de Tarragona.
L'organització convida a registrar-se a través d'aquest enllaç per aconseguir la invitació gratuïta per a l'esdeveniment professional de referència del sector turístic tarragoní.