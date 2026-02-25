Fruitseròs arrenca una nova temporada d’activitats en el marc de la floració
El programa d'activitats s'estrena el 28 de febrer
Fruitseròs arrenca la temporada d’activitats el 28 de febrer de 2026, amb una programació pensada per donar la benvinguda a la floració i posar en valor el territori, el paisatge agrícola i les experiències vinculades al món del fruiter. Durant les setmanes posteriors hi haurà propostes diverses per gaudir de la natura en flor, gastronomia, rutes i activitats relacionades amb el fruiturisme i l’ambient rural:
Rutes de la floració (28 de febrer, 1, 7, 8, 14, 15, 21 i 22 de març)
Rutes guiades de la mà dels nostres pagesos, pageses i guies locals. L'experiència ofereix una combinació entre floració i patrimoni on visitarem camps privats d'ametllers, presseguers, albercoquers, cirerers i/o pereres i ens endinsarem en el món rural de les Terres de Lleida. També, descobrirem amb els nostres guies locals dos punts importants del patrimoni de Seròs: els jaciments del Bovalar, catalogats com BCIN, i el Monestir d’Avinganya.
Horaris: sortides a les 11:00 h i a les 17:00 h
Punt de trobada: Ajuntament de Seròs
Durada: 2 hores aproximadament
Desplaçament amb minibús inclòs al preu.
Recital a la Posta de Sol: Camins de Fada (7 de març a les 19h)
CAMINS DE FADA pretén ser un viatge a través de la literatura i de la música per endinsar-nos una mica més en el coneixement de la nostra identitat. Parlem i cantem de dones que pinten els racons de la nostra existència i de la nostra vida, dones que sovint passen inadvertides i sofreixen les nostres mancances, dones fortes i senceres que descobrim entre les pàgines de la nostra cultura i donen l’essència a la nostra manera de ser.
Ioga entre arbres florits i Patrimoni (14 de març a les 17h)
Deixa’t emportar pels tons rosats i aromes florals i gaudeix d’un espai de connexió entre cos i ment enmig del patrimoni del Baix Segre. Apunta’t a la sessió de ioga de la mà de la professora Digna Pena.
Punt de trobada: directament al Bovalar.
Rutes guiades amb bicicleta elèctrica (8 i 15 de març).
Viu una experiència única recorrent els paisatges florits de Seròs sobre dues rodes! Pedala entre els camps florits i el patrimoni local amb una ruta guiada en bicicleta elèctrica. Descobreix llocs emblemàtics com les Roques de Sant Formatge i el Bovalar, mentre gaudeixes de la natura i la història del Baix Segrià.
Horaris: sortides a les 11:00 h i a les 16:30 h.
Punt de sortida: Ajuntament de Seròs.
Durada: 2 hores aproximadament.
Preu: 36€. Bicicleta elèctrica i assegurança incloses.
Cata de Vins entre Floració (14, 15 i 21 de març)
Vine i uneix-te a aquest exclusiu tast de vins de la DO Costers del Segre, amb maridatge amb productes locals, organitzat per l'enòleg Pol Aluja. Experimenta una sessió de tast dinàmica, on l'objectiu és gaudir de manera amena i distesa mentre descobreixes els vins guardonats en un paisatge florit exquisit que farà que els teus sentits s'expandeixin. A més, acompanyarem el tast amb un taller d'aromes i maridatge per aprofundir en la complexitat dels sabors.
Preu: 30€.
MONTMANEU 494, territori biker (22 de març a les 9h)
La MONTMANEU 494 és la prova esportiva BTT impulsada pel Club Ciclista Seròs i ofereix tres circuits amb recorreguts inèdits mai rodats en una marxa igual.
El nom de la marxa, MONTMANEU 494, és en honor al cim més emblemàtic del Segrià (494 m) que es troba al terme municipal de Seròs.
III Caminada Canina (8 de març a les 10h)
La Protectora d'animals de Seròs organitza per segon any consecutiu una caminada amb els peluts per recollir fons i augmentar les adopcions de gossos.