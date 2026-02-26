Dire Straits Brothers in Arms: concert tribut a Lleida el 13 de març
Brothers in Band celebra el 40 aniversari de l’àlbum icònic amb un espectacle al Teatre de la Llotja
La banda tribut Brothers in Band torna a Lleida per presentar el seu espectacle Dire Straits - Brothers in Arms 40th Anniversary European Tribute Tour. El concert tindrà lloc al Teatre de la Llotja el divendres 13 de març del 2026, coincidint amb la celebració de les quatre dècades des del llançament de l’àlbum Brothers in Arms.
Aquesta nova producció recrea la gira que Dire Straits va realitzar entre 1985 i 1986, període en què la banda britànica va assolir projecció mundial. Brothers in Band ha realitzat actuacions en diversos països europeus i llatinoamericans, incloent Portugal, França, Alemanya, Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, Regne Unit, Mèxic, el Perú i Colòmbia.
Repertori de l’època daurada de Mark Knopfler
L’espectacle inclou un repertori seleccionat de mitjans dels anys 80, etapa que va marcar el punt àlgid de la carrera de Dire Straits. La proposta musical busca reproduir les interpretacions originals de la formació liderada per Mark Knopfler durant aquells anys.
Angelo Fumarola al capdavant de la formació tribut
Angelo Fumarola interpreta el paper de Mark Knopfler a Brothers in Band, encarregant-se de la veu i la guitarra solista. El músic reprodueix l’estil guitarrístic característic del líder de Dire Straits. La banda que acompanya Fumarola executa el repertori de la formació britànica amb una aproximació fidel als enregistraments i actuacions originals del grup.