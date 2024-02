Models molt cooperatius

Creat: Actualitzat:

Ahir vam visitar L’Andana de Mollerussa, un nou espai ubicat a l’antiga estació d’autobusos (d’aquí el nom) i que ara estarà destinat a adolescents d’entre dotze i disset anys. Vam demanar permís per fotografiar els primers usuaris d’aquest equipament i tot van ser facilitats. Els dediquem aquest espai no només per donar-los les gràcies per la paciència per posar en les diferents àrees del centre, sinó perquè van ser tan cooperatius que quan ja ens n’anàvem ens van cridar perquè havien trobat unes perruques i uns tutús i els va semblar que es podia muntar una foto divertida al petit escenari del local. Fa goig trobar-se amb gent tan disposada. No hem triat la foto amb disfresses però, certament, era la més divertida de totes.