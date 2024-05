Creat: Actualitzat:

Més d’un dels operaris que ahir al matí treballaven als Camps Elisis per desmuntar les estructures de l’Aplec del Caragol es va emportar un ensurt de mort al veure un cos estès. No es tractava d’una ressaca aguda, sinó d’un maniquí que ningú no sap com va acabar formant part de la festa, com a la cançó de Golpes Bajos Fiesta de los maniquíes. El pobre es va quedar tirat sense colla que el recicli.