Més sobre el pàrquing Carles Porta de Tor...

Vam preguntar a Carles Porta si sabia que tenia un pàrquing reservat per a ell solet a casa Palanca de Tor i ens va contestar que sí, que li van enviar la fotografia just després de penjar-la l’entorn de Pablo Moreno a l’acabar la sèrie. El que el Carles no tenia tan clar és si és un aparcament exclusiu per a ell o, al contrari, que li prohibien estacionar. Ens decantaríem per la primera opció: el de Vila-sana ha fet famós a tot Catalunya i molt més enllà aquest micronucli d’Alins.

Sense espai per a tatuatges

Saúl Craviotto, que es tatua els cèrcols olímpics i la ciutat en la qual ha aconseguit medalla (amb París, quatre) també ens va explicar que el bronze de França encara no se l’ha gravat perquè ja no li queda lloc al cos