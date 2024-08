Una població de Lleida, entre les més "lletges" d’Espanya

Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial (IA) de moment està demostrant que encara té clars inconvenients. Ara, la revista Viajar, que, com el seu nom indica, està especialitzada en descobrir i proposar destinacions, ha fet ús d’aquesta eina perquè sigui la que determini quins són els pobles més lletjos d’Espanya.

En el cas de Lleida, el que rep aquesta dubtosa condecoració és Alfarràs. La publicació deixa clar que no coincideix (i nosaltres, per descomptat, tampoc) amb el rànquing perquè “creiem fermament que no hi ha uns pobles lletjos, sinó llocs que no han sabut veure’s com és merescut”.

Perquè serveixi de consol a Alfarràs, que té nombrosos atractius, direm que altres poblacions “afavorides” amb el títol són Santa Coloma de Gramenet, La Jonquera o Perafort.