Feijóo i els idiomes

Creat: Actualitzat:

El president de l’associació Empresa Familiar de Lleida, Marc Cerón, va sorprendre el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, donant-li la benvinguda en gallec al sopar que va organitzar amb diverses firmes lleidatanes, a la qual cosa el popular va respondre amb dos frases de cortesia en català.

El sopar va ser cordial i al final hi va haver un torn de preguntes sobre els temes de més actualitat, des de nuclears sí o no, fins la setmana laboral de 37,5 hores.

Al matí següent, és a dir ahir, el cap de l’oposició del govern espanyol es va desplaçar a Nufri de Mollerussa, on la família Argilés l'esperava per ensenyar-li les instal·lacions i fins i tot es van desplaçar a peu de finques, encara que els representants d’aquesta firma agrícola es van mantenir en un discret segon pla per a les fotos.