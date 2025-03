La primavera es resisteix

Creat: Actualitzat:

Encara que la primavera, oficialment, no arribarà fins al 20 de març, habitualment a primers d’aquest mes el fred comença a minvar, però aquest any el termòmetre es resisteix i passem d’un parell de dies en què ens sobra l’abric a gairebé necessitar, a certes hores, la bufanda. I aquesta setmana continuarà així d’inestable, amb pluges i baixes temperatures fins al cap de setmana, almenys això vaticinen els meteoròlegs. I mentrestant, els pagesos resant perquè una gelada a aquestes altures del calendari podria ser letal. La part positiva és que per Setmana Santa, que aquest any arriba també tard al calendari, les estacions d’esquí i el turisme de muntanya podrien mantenir gruixos de neu dignes. Però això ja és anar molt lluny en les previsions i millor anar al Meteocat dia a dia.