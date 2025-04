S’han perdut 50 euros

Creat: Actualitzat:

Un bitllet de 50 euros s’ha perdut a la Raval de Tàrrega, segons informa l’aplicació municipal de Sant Martí de Riucorb. L’anunci, publicat a través del sistema digital de comunicació veïnal, especifica clarament que es tracta d’"un únic bitllet" i no d’alguns que sumin l’esmentada quantitat, oferint a més un telèfon de contacte per a qui ho trobi.

El succés ha cridat l’atenció per la peculiaritat del missatge en l’aplicació municipal, on es detalla amb precisió, que els 50 euros extraviats "van tots junts en un únic bitllet". Aquest tipus de comunicats veïnals, tradicionalment realitzats mitjançant pregons, han evolucionat cap a formats digitals com a ebandos o aplicacions específiques. La persona que hagi trobat el bitllet disposa de la informació de contacte necessària a la mateixa aplicació per poder tornar-lo al seu legítim propietari.