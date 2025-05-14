Montse Mínguez, assetjada a Madrid per l’agitador ultradretà Bertrand Ndongo
El propagandista va perseguir durant deu minuts la diputada lleidatana, que va demanar sense èxit que la deixés tranquil·la fins que dos transeünts van intervenir
L’ultradretà Bertrand Ndongo, un dels agitadors disfressats de periodistes que protagonitzen tota mena d’interrupcions, amenaces i assetjament en xarxes a polítics progressistes o independentistes (impedint en moltes ocasions la feina dels professionals de veritat) i que té milers de seguidors, va escollir com la seua última víctima a la diputada lleidatana Montse Mínguez, quan dilluns, de tornada a Madrid i després de passar per Ferraz, es disposava a entrar al seu hotel.
Ndongo la va perseguir literalment durant 10 minuts, assetjant-la amb tota mena de preguntes sense cap sentit ni formes. Mínguez li va demanar de totes les maneres possibles que la deixés en pau, que estava en el seu àmbit privat i al carrer, i sort de dos transeünts que el van foragitar.