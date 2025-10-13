SEGRE

Les fortes pluges a les Garrigues deixen més de 70l/m² en poques hores

En pobles com Cervià s'han arribat als 74l/m²

Les fortes pluges d'aquesta tarda de dilluns a les Garrigues han deixat fins a 74l/m², concretament a Cervià. Els veïns han pogut enregistrar imatges de l'aiguat, on s'aprecien petites inundacions i litres d'aigua baixant avall pels carrers del poble.

En altres pobles de les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell ha caigut un bon patac. A Maldà s'han registrat 55l/m² en poques hores, i a Vinaixa, 50. 

A Cervià, el camí dels Set Sentits ha quedat afectat per les riuades causades per la pluja.

Avís del Servei Meteorològic de Catalunya

Un avís del Servei Meteorològic de Catalunya ja ha avisat, avui cap a les 15:30, de forts ruixats a diferents comarques de Ponent, en concret, hi havia avís moderat de perill per intensitat de pluja al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, la Segarra i a l'Anoia, i avís alt de perill a les Garrigues, on més precipitacions s'han acabat acumulant.

