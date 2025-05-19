El polític Josep Borrell, accidentat en un hotel a Bolívia
Josep Borrell, el polític socialista nascut a la Pobla de Segur que actualment presideix el Cidob de Barcelona, centre d’investigació en relacions internacionals, va tenir un accident aquesta setmana a Bolívia. El que va ser alt representant de la política exterior de la Unió Europea fins a l’any passat va caure al bany de l’hotel en el qual s’allotjava i es va fracturar una clavícula, per la qual cosa va haver de ser ingressat uns dies en un hospital de la ciutat de Santa Cruz.
Malgrat aquest contratemps, Borrell, de 78 anys, va participar virtualment en la conferència que el va portar al país sud-americà. Esperem que es recuperi aviat i que aquest contratemps no li impedeixi de participar, tal com es preveu, en la 36 edició de la Trobada al Pirineu, que se celebrarà a la Seu d’Urgell els dies 12 i 13 de juny.