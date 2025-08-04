Gerard Piqué, estrella de les festes de Sant Guim de Freixenet abans de visitar el Camp d’Esports de Lleida
Gerard Piqué va ser dissabte a la tarda al Camp d’Esports per presenciar el partit disputat per l’Andorra, equip del qual és president, contra l’Europa per donar suport al Lleida CF, club al qual van donar la recaptació.
No va venir a Lleida des de gaire lluny, ja que la nit anterior va participar activament en la festa major de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, el poble dels seus avis materns, amb el qual a part dels vincles familiars també en té altres de caràcter personal i econòmic.
Com no podia ser menys, es va convertir a l’autèntica estrella de la festa, especialment entre els joves, que no van parar de demanar-li que es fes fotos amb ells, fins al punt que Piqué va haver de demanar que també el deixessin disfrutar amb tranquil·litat