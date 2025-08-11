L'estrella del Barça Aitana Bonmatí gaudeix uns dies de "la calma del Pirineu"
D’aquesta calma ha gaudit uns dies la jugadora del Barcelona de futbol Aitana Bonmatí. La centrecampista nascuda a Sant Pere de Ribes ha aprofitat les vacances per visitar el Pirineu. Concretament ha estat allotjada amb un grup d’amics en un hotel de Sorpe, al municipi de les Valls d’Àneu, des d’on ha fet diverses excursions per la zona i fins i tot s’ha banyat al riu, com ella mateixa ha deixat constància a les xarxes socials, en les quals parla de “la calma del Pirineu”.
Els seus dies de descans van seguir després a Cadaqués, a la Costa Brava, malgrat que ahir mateix ja va tornar al que podríem anomenar la vida real, ja que no es va voler perdre el partit del trofeu Joan Gamper que van disputar el Barça masculí i el Como 1907 italià.