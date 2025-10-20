CORREU
Camp escolar. Qualsevol dia laboral
A les 15.00 h, sona el timbre de sortida del conjunt d’instituts. Un miler d’estudiants surten i acaben la seva jornada lectiva. Diferents accessos porten els joves a la seva destinació: hi ha autobusos disposats per a aquesta fita, que retornen els alumnes als seus barris.
Al pàrquing molts són recollits per familiars. N’hi ha que marxen caminant. I n’hi ha de molt agosarats que cada dia ignoren la passarel·la que salvaguarda els joves del perill i els dona pas elevat per sobre d’una carretera nacional amb cinc carrils i molt de trànsit, una passarel·la que es va construir per protegir els infants, joves i totes les persones.
Doncs cada dia un centenar d’infants travessen pel dret els cinc carrils (dos que surten de Lleida i tres que entren a Lleida) per arriscar la seva vida passant enmig del trànsit, i no ho fan sols, perquè són grups de 3, 4, 5 o més. Suposem que aquesta situació acabarà quan hi tinguem la primera víctima i la resta en prenguin consciència. Tanmateix no estaria malament que algun dispositiu de la guàrdia urbana hi passés a les 3.00 de la tarda i reprengués els irresponsables, ja que crec que a casa no els han ensenyat a respectar normes.
Pels cotxes és una situació perillosa perquè s’ha d’anar amb compte amb els que creuen pel dret i si toquem el clàxon encara n’hi ha que se’ns encaren, però no serem nosaltres qui prendrem mal, la nostra protecció és el vehicle, però els infants i joves no tenen protecció si reben un cop d’un vehicle que circula correctament pel lloc corresponent. Això és a diari, i esperem que s’aturi abans no passi alguna cosa.